Любенович: Минай заслуживает большего

Наставник закарпатского клуба "Минай" Желько Любенович дал комментарии после сегодняшнего поединка 17-го тура УПЛ, где его коллектив обыграл "ЛНЗ" с минимальным преимуществом 2:1:

"Мы посвящаем победу нашему футболисту Назарию Воробчаку, который два дня назад сделал операцию на колене. Также у него был день рождения, поздравляем его. Желаем выздоровления. Также дни рождения у моего брата, сыновья, дочери, всех поздравляю. И мы победили.

Что касается игры, то футболисты выполнили все, что я он них требовал, полностью все до последней минуты. И поэтому мы и выиграли.

Мы хотим и в дальнейшем видеть такой футбол, который мы сегодня показали. Мы стремимся к этому, и сделаем все, чтобы так было и в дальнейшем.

Очень рад, что Кораблин и Устименко забили голы. Устименко долго не забивал, все надеялись, что он забьет. Рад и за Кораблина. Он молодой и талантливый парень. Он важен для нашей команды. В целом, я рад за всю команду. Они делают, что я от них требую и показывают с каждой игрой, что они заслуживают большего.

С моральным состоянием у команды все хорошо. У нас все на высоком уровне. Общий настрой в клубе отражается в том, как мы играем", - сказал Любенович УПЛ ТВ.