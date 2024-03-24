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Ременяк: Впереди у нас еще десять финалов

Премьер-лига
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Минай взял реванш за поражение в первом круге (с)

Ременяк: Впереди у нас еще десять финалов

фото - ФК Минай / автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Миная" Артур Ременяк поделился эмоциями после победы над "ЛНЗ", 2:1.

"Для нас это был очередной финальный матч. Поэтому и настрой был соответствующий. Плохое состояние газона осложнило жизнь футболистам обеих команд. Было очень тяжело контролировать мяч, поэтому не может не радовать, что даже при таких условиях "Минай" забивал свои голы после четко разыгранных комбинаций. Считаю, что "Минай" в Черкассах наиграл на победу, ведь при счете 2:0 мы не реализовали два голевых момента.

Сегодня по ходу матча мы использовали разные тактические схемы и все они оказались эффективными. Чем вызвана моя замена? Тактическими соображениями, надо было укрепить левый фланг защиты, поэтому и произошли определенные перестроения. И если учесть, что гости пропустили только в компенсированное время, то этот тренерский замысел сработал.

"Минай" взял реванш за поражение в первом круге и вернул интригу в борьбе за сохранение "прописки" в элите. Впереди у нас еще десять финалов".

Напомним, вчера состоялся перенесенный матч 17 тура чемпионата Украины, "Минай" победил "ЛНЗ" со счетом 2:1. За вторую часть сезона "Минай" выиграл два матча и один раз сыграла вничью, набрав 7 очков.

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ФК Минай Артур Ременяк
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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