  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Иващенко: Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иващенко: Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане

Премьер-лига
Обновлено

Готовятся к игре против Шахтера

Иващенко: Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане

ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о том, как состоялся товарищеский матч против "Зари", 1:2.

"Мы с футболистами "Зари" дислоцировались в одном отеле во время февральского сбора в Турции, наладили дружеские отношения. Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане: проходили апробацию, разные тактические схемы, просмотрели тех футболистов, у которых нет достаточной игровой практики. Радует, что у Тараса Мороза повреждение оказалось несерьезным и он уже играл, отсутствовал только Игорь Краснопир, задействованный в матчах молодежной сборной Украины.

По-моему, результат спарринга не имел значения, хотя могли и не проиграть, если бы на последних минутах Егор Прокопенко реализовал голевой момент", — сказал Иващенко.

Напомним, 30 марта в рамках 22-го тура УПЛ "Оболонь" сыграет против "Шахтера".

По теме
yellow-arrow
Степаненко и Марлон Гомес вернулись в общую группу Шахтера
yellow-arrow
Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов
yellow-arrow
Андрей Борячук сыграл сто матчей в УПЛ
Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости