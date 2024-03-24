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Иващенко: Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане
Готовятся к игре против Шахтера
ФК Оболонь
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о том, как состоялся товарищеский матч против "Зари", 1:2.
"Мы с футболистами "Зари" дислоцировались в одном отеле во время февральского сбора в Турции, наладили дружеские отношения. Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане: проходили апробацию, разные тактические схемы, просмотрели тех футболистов, у которых нет достаточной игровой практики. Радует, что у Тараса Мороза повреждение оказалось несерьезным и он уже играл, отсутствовал только Игорь Краснопир, задействованный в матчах молодежной сборной Украины.
По-моему, результат спарринга не имел значения, хотя могли и не проиграть, если бы на последних минутах Егор Прокопенко реализовал голевой момент", — сказал Иващенко.
Напомним, 30 марта в рамках 22-го тура УПЛ "Оболонь" сыграет против "Шахтера".
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