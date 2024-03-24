Иващенко: Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о том, как состоялся товарищеский матч против "Зари", 1:2.

"Мы с футболистами "Зари" дислоцировались в одном отеле во время февральского сбора в Турции, наладили дружеские отношения. Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане: проходили апробацию, разные тактические схемы, просмотрели тех футболистов, у которых нет достаточной игровой практики. Радует, что у Тараса Мороза повреждение оказалось несерьезным и он уже играл, отсутствовал только Игорь Краснопир, задействованный в матчах молодежной сборной Украины.

По-моему, результат спарринга не имел значения, хотя могли и не проиграть, если бы на последних минутах Егор Прокопенко реализовал голевой момент", — сказал Иващенко.