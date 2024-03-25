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Коваль: В спаррингах Заря делала ставку на игровую практику

Премьер-лига

Луганский клуб провел две контрольные игры

Коваль: В спаррингах Заря делала ставку на игровую практику

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Во время паузы в чемпионате УПЛ футболисты "Зари" провели сразу два контрольных матча: 22 марта победили аматоров из "Полесья" (Ставки) – 3:1, а на следующий день "Оболонь" – 2:1.

Наставник "Зари" Юрий Коваль поделился впечатлениями от сыгранных спаррингов:

"Нельзя сказать, что в этих противостояниях мы наигрывали тактические схемы, которые пригодятся в очередном календарном матче – с "Металлистом 1925", который состоится 31 марта. Эти команды действуют в совсем ином стиле, чем харьковчане. Вот почему, прежде всего, важно, что подопечные обогатились столь необходимой игровой практикой, прошли испытания единоборствами, ведь особенно "Оболонь" – соперник с бойцовским нравом.

И хотя результат в спаррингах не на первом плане, все же радует, что записали в свой актив победы. Да, у "Оболони" были шансы спастись от поражения, но созданные голевые моменты – это еще не взятие ворот.

Относительно состава "Зари", то отсутствовали Вячеслав Чурко из-за повреждения, Антон Боль, которого вызвали в олимпийскую сборную Украины, и Арсений Батагов, Игорь Горбач и Александр Яцык, которые находятся в расположении молодежной сборной Украины", - отметил Коваль.

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Заря (Луганск) Юрий Коваль Оболонь (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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