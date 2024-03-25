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Верес вернулся из Германии: у двух футболистов повреждения

Премьер-лига

Ровенский клуб начинает подготовку к предстоящему матчу УПЛ

Верес вернулся из Германии: у двух футболистов повреждения

Фото: НК Верес

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Футболисты "Вереса" вернулись из Германии, где сыграли благотворительный матч, сообщает Sport.ua. Уже завтра ровенчане начнут подготовку к календарному поединку 22-го тура чемпионата УПЛ - с Кривбассом, который пройдет 30 марта.

По информации источника, с криворожцами точно не сыграет дисквалифицированный Владислав Шарай. Еще у двух игроков – Евгения Морозко и Евгения Банады – повреждения. Именно по этой причине Морозко не принял участия в Эссене в спарринге с "Рот-Вайсом".

Помогут ли Морозко и Банада в поединке с "Кривбассом", станет известно в ближайшие дни.

"Верес" занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав 16 очков. "Кривбасс" идет вторым, имея в своем активе 43 пункта.

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Евгений Банада Евгений Морозко Владислав Шарай
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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