Верес вернулся из Германии: у двух футболистов повреждения

Футболисты "Вереса" вернулись из Германии, где сыграли благотворительный матч, сообщает Sport.ua. Уже завтра ровенчане начнут подготовку к календарному поединку 22-го тура чемпионата УПЛ - с Кривбассом, который пройдет 30 марта.

По информации источника, с криворожцами точно не сыграет дисквалифицированный Владислав Шарай. Еще у двух игроков – Евгения Морозко и Евгения Банады – повреждения. Именно по этой причине Морозко не принял участия в Эссене в спарринге с "Рот-Вайсом".

Помогут ли Морозко и Банада в поединке с "Кривбассом", станет известно в ближайшие дни.

"Верес" занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав 16 очков. "Кривбасс" идет вторым, имея в своем активе 43 пункта.