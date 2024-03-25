Евгений Скиба – о перспективах Миная: У нас есть задача, должны ее выполнить несмотря ни на что

Зимой "Минай" попрощался с двумя центральными защитниками – Александром Мельником, который перебрался в "Верес", и теперь уже игроком перволиговой "Виктории" Юрием Кравчуком. Им на замену пришли Кирилл Прокопчук, который сразу стал основным, и Евгений Скиба – "вчерашний" игрок юношеской команды "Миная".

Скиба дебютировал за минайцев в игре против "Днепра-1". Уже в следующем туре дома забил первый гол в УПЛ в ворота "Металлиста 1925" и провел все 90 минут матчей против "Шахтера" и "ЛНЗ". Сегодня, 25-го марта, Евгений отмечает свое 21-летие и нашел время пообщаться с журналистом UA-Футбол.

- Евгений, с праздником. От кого сегодня первого получил поздравления?

- От родителей. В основном первыми поздравляла семья. Интереснее всего поздравил мой тренер по физподготовке. Очень приятные слова сказал. Мы даже поставили цели на будущее. Будем работать, прогрессировать.

- Ты быстро "ворвался" в УПЛ и после двух игр завоевал место в основном составе. Как в целом проходит адаптация к украинской "элите"?

- Прекрасно проходит адаптация. Главный тренер команды Желько Любенович доверил мне место в старте на игру против "Шахтера", я старался выполнить все установки. Наверное, что-то у меня получилось, возможно, оправдал доверие и поэтому попал в основной состав на игру против "ЛНЗ".

На самом деле, как по мне, - у нас хорошая конкуренция в команде. В частности, на позиции центрального защитника. Все ребята выкладываются на тренировках, и каждый может занять место в основе. Это мотивирует и заставляет не расслабляться. Тем более мне – я только начал свой путь в УПЛ, хочу играть и должен доказывать каждый день, что заслуживаю свое место на поле.

- Можешь сравнить свои ощущения при выходе на игру против "Шахтера" и "ЛНЗ"?

- Скажу, что волнения особого не было. На всех соперников настрой одинаковый. Просто разница между оппонентами, конечно, есть. При всем уважении к "ЛНЗ", на матч против "горняков" мы выходили как на игру против откровенного фаворита. Вряд ли с этим реноме дончан кто-то будет спорить. А вот в выездном матче против черкасцев стремились взять очки. Понимали силу соперника, анализировали их последние матчи. "ЛНЗ" значительно выше нас в турнирной таблице, однако в середине нашей команды было серьезное стремление взять очки, которые нам очень нужны.

- Как ты считаешь, в чем главный секрет "весеннего" "Миная"?

- Об этом много спрашивают, поэтому понимаем, что люди замечают изменения в игре. Это приятно. Наверное, главный секрет – новый наставник "Миная" Любенович и весь его тренерский штаб. Повторюсь за партнерами, да и самим Желько – он действительно убедил нас в том, что мы можем хорошо играть в футбол, можем побеждать. Вера у нас Любеновича передается игрокам. На поле все бьются как единое целое - каждый за каждого. Вот это, наверное, и приносит результат. Вера в собственные силы.

- Расскажи об игре против "ЛНЗ" в матче 17-го тура.

- Тяжелая игра была. А когда Тимур Кораблин реализовал свой момент, стало немного легче. Где-то бремя спало, дополнительная уверенность появилась. В команде много новых игроков, поэтому не все знают о каких-то выездных сериях "Миная" – удачные они были или наоборот. Но каждый читает об этом в новостях, анонсах, и это также может влиять на настроение. К счастью, в Черкассах не повлияло. Вышли, играли в свой футбол, реализовали два момента и получили три очка.

- Что произошло на последних минутах, когда "Минай" в компенсированное время пропустил?

- Очень низко сели в оборону и это было нашей ошибкой. Нужно было просто продолжать играть, как и до этого. Думаю, здесь сказался возраст игроков – мой в том числе. Молодые ребята, волновались за результат, не хотелось потерять это преимущество, победу – и как следствие пропустили после стандарта. Это опыт, который, надеюсь, станет для нас в будущем полезным.

- В матче против черкасцев в вашем составе дебютировал Василий Вашкеба. Как-то особенно поздравили полузащитника?

- После игры еще перед поздравлением команды с победой тренер сначала поздравил Васю с дебютом. Это очень хорошее событие для него. Надеюсь, у него все будет получаться и в дальнейшем и он станет важным футболистом "Миная".

- Этой весной закарпатцам удаются эффектные голы. Это касается всех пяти мячей. Этот момент как-то обсуждали в команде?

- Работаем на тренировках. Отрабатываем различные варианты атак, выкладываемся на сто процентов и это стараемся переносить на игры. Если поставили такой вопрос – значит, что-то у нас получается. Но в коллективе на этом не акцентировали внимание.

- Был ли пенальти в ворота "ЛНЗ" в первом тайме, когда на газоне оказался Денис Устименко?

- Как по мне, был пенальти. У Дениса пятка разорвана на гетрах, кровь. Почему не назначили – не знаю. Не хочу много говорить об этом эпизоде. Главное, что мы все же смогли забить дважды с игры и довести матч до победы.

- Что можешь сказать о будущем сопернике – "Минай" сыграет против "Александрии" в 22-м туре?

- Сегодня Руслан Ротань с олимпийской сборной Украины играл в Японии товарищескую игру. Но это вряд ли повлияет на подготовку "Александрии" к матчу с нами. У Руслана Петровича есть квалифицированный тренерский штаб, поэтому вряд ли его отсутствие сейчас как-то облегчит нам задачу.

"Александрия" хорошо начала весеннюю часть чемпионата, Ротаня признали тренером тура после победы над "Полесьем". Это уже о многом говорит. Нам будет тяжело. При этом, нужно признавать, что нам трудно в каждой игре – все соперники серьезные. Просто у нас есть задача, и мы должны ее выполнить несмотря ни на что.