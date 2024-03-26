Новичок Кривбасса Конаду: Принс сказал - бро, здесь крутая команда, здорово, что ты наконец-то приезжаешь

Ганский новичок "Кривбасса" Ядом Конаду поделился эмоциями от подписания контракта с криворожским клубом.

- Ядом, наконец ты в "Кривбассе". Каковы первые эмоции?

– Спасибо за эту возможность. Как вы можете видеть, я невероятно счастлив быть здесь. Действительно, наконец, я уже приехал, чему безгранично рад.

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– Гана и Украина. В чем разница футбольных культур?

- Я считаю, что если говорить именно о Гане, то мы не можем сравнивать возможности Ганы с возможностями, которые есть в Украине. Я надеюсь, что футбол в Гане продолжит развиваться. Например, качество футбольных полей, на которых мы играем дома сейчас, не сравнимо с украинскими.

– "Кривбасс" – новый этап твоей карьеры. Какие ожидания от футбольного пути в "Кривбассе"?

– Я считаю, что тренеры "Кривбасса" понимают на что я способен, мои возможности, способности, в целом. Поэтому я буду продолжать совершенствоваться с каждой тренировкой, чтобы становиться еще лучше и прогрессировать, ведь только так я смогу достичь высоких целей и, конечно, принести успех Кривбасса.

– Ты – второй ганец в "Кривбассе" сейчас после Принса Аду. Подружились ли с Принсем и что он рассказывал тебе о команде?

– Я знал лично Принса еще когда был в Гане, мы всегда были друзьями, еще до его приезда сюда. Да, это прекрасно быть с ним вместе здесь, у нас все круто. Последнюю фразу, которую он мне сказал: "Бро, "Кривбасс" – отличная команда и это здорово, что ты наконец-то приезжаешь". Также уже успел подружиться с Жаном По.

- Уже имел возможность пообщаться с Юрием Николаевичем Вернидубом? О чем говорили?

– Да, у нас было несколько диалогов с того момента, как я приехал. Он хочет помочь мне поскорее адаптироваться. Я хочу учиться и добросовестно работать, чтобы приносить "Кривбассу" пользу.

- Почему ты выбрал именно этот номер – восемьдесят шестой?

– Это просто один из моих любимых номеров, как-то так.