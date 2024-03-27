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Шведский клуб сделал Черноморцу предложение по Салюку. У сторон есть несколько часов, чтобы договориться

Премьер-лига

Хаммарбю предлагает 600 тысяч евро, Черноморец хочет больше

Шведский клуб сделал Черноморцу предложение по Салюку. У сторон есть несколько часов, чтобы договориться

instagram.com/vova.salyuk

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Шведский клуб "Хаммарбю" сделал предложение "Черноморцу" по защитнику Владимиру Салюку. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем ТГ-канале Zorya Londonsk.

По данным источника, шведский клуб предлагает за игрока порядка 600 тыс евро, в то время как "Черноморец" хочет получить больше.

У клубов есть всего несколько часов, чтобы прийти к согласию. Трансферное окно в Швеции закрывается сегодня, 27 марта.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний защитник провел за "моряков" 20 матчей без результативных действий.

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Черноморец (Одесса) Хаммарбю (Стокгольм) Владимир Салюк
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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