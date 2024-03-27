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Шведский клуб сделал Черноморцу предложение по Салюку. У сторон есть несколько часов, чтобы договориться
Хаммарбю предлагает 600 тысяч евро, Черноморец хочет больше
instagram.com/vova.salyuk
Шведский клуб "Хаммарбю" сделал предложение "
По данным источника, шведский клуб предлагает за игрока порядка 600 тыс евро, в то время как "Черноморец" хочет получить больше.
У клубов есть всего несколько часов, чтобы прийти к согласию. Трансферное окно в Швеции закрывается сегодня, 27 марта.
Напомним, что в текущем сезоне 21-летний защитник провел за "моряков" 20 матчей без результативных действий.
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