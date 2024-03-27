Директор Черноморца: Никаких запросов по Салюку клуб не получал. Не знаю, где вы такую херню прочли

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра опроверг информацию о том, что одесский клуб получил предложение от шведского "Хаммарбю" по защитнику Владимиру Салюку. СМИ писали о том, что шведы предлагали за игрока 600 тысяч евро.

"Не хочу хамить, но, знаете, отвечу так – на заборе тоже написано ***. Потрогаешь, а оно не соответствует действительности: либо бетон, либо дерево, иногда металл. Не знаю, где вы такую херню прочли.

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