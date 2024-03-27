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Директор Черноморца: Никаких запросов по Салюку клуб не получал. Не знаю, где вы такую херню прочли
Видимо, украинец не поедет в Швецию
instagram.com/vova.salyuk
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра опроверг информацию о том, что
"Не хочу хамить, но, знаете, отвечу так – на заборе тоже написано ***. Потрогаешь, а оно не соответствует действительности: либо бетон, либо дерево, иногда металл. Не знаю, где вы такую херню прочли.
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Никаких запросов "Черноморец" по Салюку не получал", - заявил менеджер.
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