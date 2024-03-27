  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Директор Черноморца: Никаких запросов по Салюку клуб не получал. Не знаю, где вы такую херню прочли
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Черноморца: Никаких запросов по Салюку клуб не получал. Не знаю, где вы такую херню прочли

Премьер-лига
Обновлено

Видимо, украинец не поедет в Швецию

Директор Черноморца: Никаких запросов по Салюку клуб не получал. Не знаю, где вы такую херню прочли

instagram.com/vova.salyuk

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра опроверг информацию о том, что одесский клуб получил предложение от шведского "Хаммарбю" по защитнику Владимиру Салюку. СМИ писали о том, что шведы предлагали за игрока 600 тысяч евро.

"Не хочу хамить, но, знаете, отвечу так – на заборе тоже написано ***. Потрогаешь, а оно не соответствует действительности: либо бетон, либо дерево, иногда металл. Не знаю, где вы такую херню прочли.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Никаких запросов "Черноморец" по Салюку не получал", - заявил менеджер.

По теме
yellow-arrow
Она ответила да. Хавбек Вереса перед матчем с Рот-Вайсом сделал предложение своей девушке. ФОТО
yellow-arrow
Любенович: Многие мне советовали не брать Вакулу, но я взял под свою ответственность
yellow-arrow
Вацко: Ливерпуль очень серьезно ведет Судакова
Черноморец (Одесса) Хаммарбю (Стокгольм) Анатолий Мисюра Владимир Салюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости