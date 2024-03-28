Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шастал: Эссен – хороший европейский город. Но Украина – это тоже Европа и мы движемся в правильном направлении
Верес провел в Германии товарищеский матч
nkveres.com
Хавбек "Вереса" Дмитрий Шастал рассказал о
"Гол – наигранная ситуация. И позиция была такая, что надо было бить. В общем – хороший матч. Было очень приятно видеть на немецком стадионе столько украинских болельщиков. Это крайне важная поддержка. Мы уже имеем ее и на украинских стадионах. Но хочется эти эмоции чувствовать еще больше.
Относительно вызова на матч и дебюта игроков академии – думаю, это будет хорошей мотивацией для всех молодых ребят. Это демонстрирует, что первая команда на самом деле не так далеко. И только труд отделяет каждого из них от этого шага вперед.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В общем, Эссен – хороший европейский город. Но Украина – это тоже Европа и мы движемся в правильном направлении", - сказал Шастал.
Популярное сейчас
- Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
- Более 150 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Коноплянка трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
- "В Нидерландах мы этого не делаем", - тренер Шахтера ван дер Гоув - о необычных поздравлениях с днем рождения в Украине
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ