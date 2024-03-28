Шастал: Эссен – хороший европейский город. Но Украина – это тоже Европа и мы движемся в правильном направлении

Хавбек "Вереса" Дмитрий Шастал рассказал о товарищеском благотворительном матче против "Рот-Вайсса" (1:3) .

"Гол – наигранная ситуация. И позиция была такая, что надо было бить. В общем – хороший матч. Было очень приятно видеть на немецком стадионе столько украинских болельщиков. Это крайне важная поддержка. Мы уже имеем ее и на украинских стадионах. Но хочется эти эмоции чувствовать еще больше.

Относительно вызова на матч и дебюта игроков академии – думаю, это будет хорошей мотивацией для всех молодых ребят. Это демонстрирует, что первая команда на самом деле не так далеко. И только труд отделяет каждого из них от этого шага вперед.