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Шастал: Эссен – хороший европейский город. Но Украина – это тоже Европа и мы движемся в правильном направлении

Премьер-лига

Верес провел в Германии товарищеский матч

Шастал: Эссен – хороший европейский город. Но Украина – это тоже Европа и мы движемся в правильном направлении

nkveres.com

Новина українською

Хавбек "Вереса" Дмитрий Шастал рассказал о товарищеском благотворительном матче против "Рот-Вайсса" (1:3).

"Гол – наигранная ситуация. И позиция была такая, что надо было бить. В общем – хороший матч. Было очень приятно видеть на немецком стадионе столько украинских болельщиков. Это крайне важная поддержка. Мы уже имеем ее и на украинских стадионах. Но хочется эти эмоции чувствовать еще больше.

Относительно вызова на матч и дебюта игроков академии – думаю, это будет хорошей мотивацией для всех молодых ребят. Это демонстрирует, что первая команда на самом деле не так далеко. И только труд отделяет каждого из них от этого шага вперед.

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В общем, Эссен – хороший европейский город. Но Украина – это тоже Европа и мы движемся в правильном направлении", - сказал Шастал.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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