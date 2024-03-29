Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо".

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Команда Александра Шовковского продолжает претендовать на самые высокие места по итогам сезона. На этих выходных она съездит в гости к "Ворскле". Полтавский коллектив комфортно дрейфует перед ТОП-5 турнирной таблицы. Сможет ли "Динамо" спокойно победить? Или же хозяева устроят своим столичным гостям жаркий прием? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 31 марта – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Игорь Ковтун