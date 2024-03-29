Стали известны судейские назначения на матчи 22-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 22-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

22-й тур

30.03.2024

"Оболонь" - "Шахтер". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 13:00. Арбитр - Каленов А. О. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Копиевский В. В. (Кропивницкий),

"Полесье" - "Черноморец". Житомир. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Балакин М. А. (Киевская обл.), арбитр ВАА - Романов В. М. (Днепр),

"Верес" - "Кривбасс". Ровно. Стадион "Авангард". 18:00. Арбитр - Блавацкий Р. А. (Львов), Арбитр ВАА - Омельченко А. В. (Славянск),

31.03.2024

"Минай" - "Александрия". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Кривушкин Д. В. (Харьков), Арбитр ВАА - Новохатний В. В. (Черкассы),

"Ворскла" - "Динамо". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:30. Арбитр - Шандор А. А. (Львов), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

"Заря" - "Металлист 1925". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Резников Д. М. (Каменское), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье),

"Колос" - "Днепр-1". Ковалевка. Стадион "Колос". 18:00. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава), Арбитр ВАА - Панчишин Д. И. (Харьков),

01.04.2024

"Рух" - "ЛНЗ". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Соловьян А. М. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Козик Я. В. (Мукачево).