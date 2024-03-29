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Стали известны судейские назначения на матчи 22-го тура УПЛ

Премьер-лига

"Оболонь" и "Шахтер" рассудит Александр Каленов

Стали известны судейские назначения на матчи 22-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 22-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

22-й тур

30.03.2024

"Оболонь" - "Шахтер". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 13:00. Арбитр - Каленов А. О. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Копиевский В. В. (Кропивницкий),

"Полесье" - "Черноморец". Житомир. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Балакин М. А. (Киевская обл.), арбитр ВАА - Романов В. М. (Днепр),

"Верес" - "Кривбасс". Ровно. Стадион "Авангард". 18:00. Арбитр - Блавацкий Р. А. (Львов), Арбитр ВАА - Омельченко А. В. (Славянск),

31.03.2024

"Минай" - "Александрия". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Кривушкин Д. В. (Харьков), Арбитр ВАА - Новохатний В. В. (Черкассы),

"Ворскла" - "Динамо". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:30. Арбитр - Шандор А. А. (Львов), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

"Заря" - "Металлист 1925". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Резников Д. М. (Каменское), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье),

"Колос" - "Днепр-1". Ковалевка. Стадион "Колос". 18:00. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава), Арбитр ВАА - Панчишин Д. И. (Харьков),

01.04.2024

"Рух" - "ЛНЗ". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Соловьян А. М. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Козик Я. В. (Мукачево).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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