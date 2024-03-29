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Верес - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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В предпоследний день марта подопечные Юрия Вернидуба приедут в гости к команде Олега Шандрука. Поединок пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

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На данном этапе сезона ровенский и криворожский коллективы являются представителями диаметрально разных сегментов турнирной таблицы и выполняют собственные задачи.

"Кривбасс" идет в лидерах первенства, имея одинаковое количество очков с донецким "Шахтером". А "Верес", хоть и выбрался из зоны прямого вылета, ведет борьбу за выживание.

В весенней части чемпионата криворожский клуб потерял очки только в игре с "горняками", при этом одержав три победы. В свою очередь ровенчане в последнем туре завоевали свою первую победу в УПЛ с ноября.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Верес" - "Кривбасс" состоится в субботу, 30-го марта 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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