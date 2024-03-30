  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Полесье – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полесье - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Четыре матча – одна ничья, три поражения. Именно так начали весенную часть сезона оба участника предстоящего поединка. Продолжение безвыигрышных серий или долгожданный выход из кризиса одной команд?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч "Полесье" – "Черноморец" будет сыгран в субботу, 30 марта, в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 22-й тур

30 марта 2024 года. Житомир, "Центральный стадион"

"Полесье" 15:30 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
"Должны более трех миллионов": Михайлов - о суде с ФК Львов
yellow-arrow
Оболонь - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
телетрансляции Черноморец (Одесса) УПЛ Полесье (Житомир) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости