Полесье - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Четыре матча – одна ничья, три поражения. Именно так начали весенную часть сезона оба участника предстоящего поединка. Продолжение безвыигрышных серий или долгожданный выход из кризиса одной команд?

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Матч "Полесье" – "Черноморец" будет сыгран в субботу, 30 марта, в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 22-й тур

30 марта 2024 года. Житомир, "Центральный стадион"

"Полесье" 15:30 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>