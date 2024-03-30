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Полесье - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Четыре матча – одна ничья, три поражения. Именно так начали весенную часть сезона оба участника предстоящего поединка. Продолжение безвыигрышных серий или долгожданный выход из кризиса одной команд?
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Матч "Полесье" – "Черноморец" будет сыгран в субботу, 30 марта, в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 22-й тур
30 марта 2024 года. Житомир, "Центральный стадион"
"Полесье" 15:30 "Черноморец"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
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