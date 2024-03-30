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"Должны более трех миллионов": Михайлов - о суде с ФК Львов

Премьер-лига
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И это только за Крушинского

"Должны более трех миллионов": Михайлов - о суде с ФК Львов

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент ДЮСШ Львов Роман Михайлов рассказал о том, как проходит судебный процесс с ФК "Львов" в отношении Бориса Крушинского.

"Многие пишет, что я был вице-президентом ФК "Львов". Я никогда им не был, что может подтвердить устав и штат. Я долгое время занимаюсь детской школой и ничего причастного к руководящему составу "Львова" не имел. Мое влияние ограничивалось. только тем, что наши дети играли в U-19. Сейчас наша школа сотрудничает с "Минаем", но я также не в руководящем составе закарпатского клуба. Меня устраивает сотрудничество с "Минаем". Раньше идентичное сотрудничество у нас было с ФК "Львов" Чтобы вы понимали, сейчас на нашей школе висит бан из-за долгов "Львова".

Кстати, ФК "Львов" должен нам деньги за нашего питомца Бориса Крушинского, которого они продали в "Полесье". Сейчас мы с ними судимся в футбольных и юридических инстанциях. У нас есть все документы, согласно которым ФК "Львов" должен был нам заплатить. Сколько нам должны за Крушинского? Более трех миллионов", – сказал Михайлов.

Напомним, ФК "Львов" прекратил существование после того, как занял последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ сезона 2022/23.

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ФК Львов Борис Крушинский
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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