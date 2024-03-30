Шищенко: Я хочу видеть агрессивный футбол в атаке

Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко рассказал о подготовке житомирской команды к матчу против "Черноморца".

"Очень много мы работаем с тренерским штабом, со спортивным директором. Общаемся очень долго и с тренерским штабом практически не выходим с четвертого этажа из нашего. Потому что очень много работы".

То, что мы запланировали сделать, мы сделали очень в хорошем объеме и в тактическом плане, и то, видение, что я хочу от игроков, они уже выполняют. Я очень доволен, что они понимают, что я от них хочу и я очень и удивлен, и рад, что у нас все получилось. Я хочу видеть агрессивный футбол в атаке, сбалансированный футбол во всех аспектах игры: и в обороне, и в атаке. Я за такой футбол", — приводят слова Шищенко пресс-служба "Полесья".