Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хацкевич: В Польше специфический футбол, более силовой, который не подходит Супряге
Какая команда нужна нападающему Динамо?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший тренер "Динамо Киев" Александр Хацкевич рассказал о том, что нужно сделать Владиславу Супряге, чтобы добиться успеха.
Супряге нужно оставаться в "Динамо" или переходить в другую команду?
В "Динамо" легче себя проявить, потому что киевская команда играет больше в атаке. Если Супряга будет получать игровые минуты, начнет забивать и эффективно играть на команду, то любой тренер в него поверит.
Супряга еще в состоянии навязать конкуренцию Ванату и молодому Пономаренко или ему надо сделать шаг назад и перейти в команду уровнем ниже?
Шаг назад не надо делать, нужно делать шаги только вперед. Надо остановиться на определенном уровне, если он есть, и прогрессировать дальше.
Если в Динамо не получится, то чемпионат Польши ему подойдет?
В Польше специфический футбол, более силовой, который не подходит Супряге. Здесь не дают пространства для его качеств. В чемпионате Польши нужны нападающие, которые цепляются за мячи вверху, навязывают борьбу, прессингуют и эффективно играют при стандартных положениях. А Владу нужен простор, чтобы использовать свои сильные качества.
У Коноплянки в Польше не получилось, потому что он креативный футболист, а здесь мало команд, которые хотят играть с мячом.
А какой чемпионат подойдет Супряге?
Владу сначала нужно проявить себя в УПЛ, чтобы думать о каком-то другом чемпионате.
Напомним, за этот сезон Супряга отыграл в 6 матчах чемпионата Украины без результативных действий.
Популярное сейчас
- "Уверен на сто процентов". Иностранный тренер команды УПЛ дал оптимистичный прогноз на выступление Украины на Евро-2024
- Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира
- Шахтер разгромил Оболонь, хет-трик Авагимяна, крах Полесья, Мудрик снова без победы. Главные новости за 30-е марта
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Комментарии 1