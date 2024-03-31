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Хацкевич: В Польше специфический футбол, более силовой, который не подходит Супряге

Премьер-лига

Какая команда нужна нападающему Динамо?

Хацкевич: В Польше специфический футбол, более силовой, который не подходит Супряге

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший тренер "Динамо Киев" Александр Хацкевич рассказал о том, что нужно сделать Владиславу Супряге, чтобы добиться успеха.

Супряге нужно оставаться в "Динамо" или переходить в другую команду?

В "Динамо" легче себя проявить, потому что киевская команда играет больше в атаке. Если Супряга будет получать игровые минуты, начнет забивать и эффективно играть на команду, то любой тренер в него поверит.

Супряга еще в состоянии навязать конкуренцию Ванату и молодому Пономаренко или ему надо сделать шаг назад и перейти в команду уровнем ниже?

Шаг назад не надо делать, нужно делать шаги только вперед. Надо остановиться на определенном уровне, если он есть, и прогрессировать дальше.

Если в Динамо не получится, то чемпионат Польши ему подойдет?

В Польше специфический футбол, более силовой, который не подходит Супряге. Здесь не дают пространства для его качеств. В чемпионате Польши нужны нападающие, которые цепляются за мячи вверху, навязывают борьбу, прессингуют и эффективно играют при стандартных положениях. А Владу нужен простор, чтобы использовать свои сильные качества.

У Коноплянки в Польше не получилось, потому что он креативный футболист, а здесь мало команд, которые хотят играть с мячом.

А какой чемпионат подойдет Супряге?

Владу сначала нужно проявить себя в УПЛ, чтобы думать о каком-то другом чемпионате.

Напомним, за этот сезон Супряга отыграл в 6 матчах чемпионата Украины без результативных действий.

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Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Kondor (Веселе)
31.03.2024 в 12:34
Може йому краще освоювати настільний футбол?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
31.03.2024 в 12:34
Може йому краще освоювати настільний футбол?
Ответить
0
0

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