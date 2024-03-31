Хацкевич: В Польше специфический футбол, более силовой, который не подходит Супряге

Бывший тренер "Динамо Киев" Александр Хацкевич рассказал о том, что нужно сделать Владиславу Супряге, чтобы добиться успеха.

Супряге нужно оставаться в "Динамо" или переходить в другую команду?

В "Динамо" легче себя проявить, потому что киевская команда играет больше в атаке. Если Супряга будет получать игровые минуты, начнет забивать и эффективно играть на команду, то любой тренер в него поверит.

Супряга еще в состоянии навязать конкуренцию Ванату и молодому Пономаренко или ему надо сделать шаг назад и перейти в команду уровнем ниже?

Шаг назад не надо делать, нужно делать шаги только вперед. Надо остановиться на определенном уровне, если он есть, и прогрессировать дальше.

Если в Динамо не получится, то чемпионат Польши ему подойдет?

В Польше специфический футбол, более силовой, который не подходит Супряге. Здесь не дают пространства для его качеств. В чемпионате Польши нужны нападающие, которые цепляются за мячи вверху, навязывают борьбу, прессингуют и эффективно играют при стандартных положениях. А Владу нужен простор, чтобы использовать свои сильные качества.

У Коноплянки в Польше не получилось, потому что он креативный футболист, а здесь мало команд, которые хотят играть с мячом.

А какой чемпионат подойдет Супряге?

Владу сначала нужно проявить себя в УПЛ, чтобы думать о каком-то другом чемпионате.