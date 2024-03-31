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Минай – Александрия: стартовые составы команд

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Минай – Александрия: стартовые составы команд

fcminaj.com

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В матче 22 тура чемпионата Украины "Минай" встретится с "Александрией". Главные тренеры команд выбрали основные одиннадцати на этот поединок.

Основной состав "Миная": Кемкин – Кисиль, Корнийчук, Скиба, Прокопчук, Чуев, Витенчук, Петько, Кораблин, Вакула, Устименко.

Запасные хозяев: Бандура, Вашкеба, Семотюк, Матюшенко, Немчанинов, Тищук, Демиденко, Попов, Гуничев, Ременяк, Дмитрук, Поддубный.

Основной состав "Александрии": Никита Шевченко – Логинов, Копина, Ковалец, Скорко, Кампос, Калюжный, Михайленко, Калитвинцев, Шулянский, Кулаков.

Запасные гостей: Ермаков, Кравченко, Сигеев, Билошевский, Беляев, Мартынюк, Безерра, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де.

Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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