  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известны стартовые составы на матч Колос - Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны стартовые составы на матч Колос - Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено

Игра 22-го тура начнется в 18:00

Известны стартовые составы на матч Колос - Днепр-1

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

Новина українською

Ковалевский "Колос" и "Днепр-1" объявили стартовые составы на матч 22-го тура.

"Колос":

Стартовый состав: 23 - Фесюн Кирилл, 29 - Емец Владислав, 6 - Бурда Никита, 5 - Бондаренко Валерий, 9 - Цуриков Андрей, 90 - Богданов Андрей, 14 - Милько Вадим (К), 69 - Ильин Олег, 10 - Ореховский Павел, 70 - Топалов Дмитрий, 11 - Рангел.

Запасные: 1 - Горох Валентин, 20 - Мысак Роман, 3 - Гончаренко Роман, 15 - Черноморец Александр, 2 - Кукош Каталин, 48 - Криворучко Олег, 17 - Салабай Антон, 8 - Великан Владислав, 22 - Безбородько Денис, 99 - Паулаускас Гитис.

Тренер: Вишняк Ярослав.

"Днепр-1":

Стартовый состав: 1 - Волынец Евгений, 3 - Адамюк Владимир, 39 - Сваток Александр (К), 5 - Сарапий Эдуард, 11 - Мирошниченко Денис, 18 - Бабенко Руслан, 22 - Рубчинский Валентин, 8 - Пихаленок Александр, 9 - Гуцуляк Алексей, 17 - Леднев Богдан, 7 - Филиппов Александр.

Запасные: 33 - Юрчук Валерий, 12 - Кинарейкин Яков, 4 - Авраменко Алексей, 42 - Пасич Евгений, 29 - Мельниченко Максим, 23 - Баденко Илья, 14 - Гаджиев Рамик, 10 - Третьяков Максим, 26 - Гребенюк Мирон, 34 - Танчик Владимир, 27 - Очеретько Олег.

Тренер: Максимов Юрий.

Поединок начнется в 18:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

По теме
yellow-arrow
Бондаренко: Полностью еще не вылечил повреждение, но пауза в чемпионате мне пошла на пользу
yellow-arrow
Дубль Герреро усугубляет падение Скрипника. Заря - Металлист 1925 2:1
yellow-arrow
Террористы мешают проводить матчи. Три поединки УПЛ были на паузе из-за воздушных тревог
Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
upl.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости