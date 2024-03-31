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Известны стартовые составы на матч Колос - Днепр-1
Игра 22-го тура начнется в 18:00
Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий
Ковалевский "Колос" и "Днепр-1" объявили стартовые составы на матч 22-го тура.
"Колос":
Стартовый состав: 23 - Фесюн Кирилл, 29 - Емец Владислав, 6 - Бурда Никита, 5 - Бондаренко Валерий, 9 - Цуриков Андрей, 90 - Богданов Андрей, 14 - Милько Вадим (К), 69 - Ильин Олег, 10 - Ореховский Павел, 70 - Топалов Дмитрий, 11 - Рангел.
Запасные: 1 - Горох Валентин, 20 - Мысак Роман, 3 - Гончаренко Роман, 15 - Черноморец Александр, 2 - Кукош Каталин, 48 - Криворучко Олег, 17 - Салабай Антон, 8 - Великан Владислав, 22 - Безбородько Денис, 99 - Паулаускас Гитис.
Тренер: Вишняк Ярослав.
"Днепр-1":
Стартовый состав: 1 - Волынец Евгений, 3 - Адамюк Владимир, 39 - Сваток Александр (К), 5 - Сарапий Эдуард, 11 - Мирошниченко Денис, 18 - Бабенко Руслан, 22 - Рубчинский Валентин, 8 - Пихаленок Александр, 9 - Гуцуляк Алексей, 17 - Леднев Богдан, 7 - Филиппов Александр.
Запасные: 33 - Юрчук Валерий, 12 - Кинарейкин Яков, 4 - Авраменко Алексей, 42 - Пасич Евгений, 29 - Мельниченко Максим, 23 - Баденко Илья, 14 - Гаджиев Рамик, 10 - Третьяков Максим, 26 - Гребенюк Мирон, 34 - Танчик Владимир, 27 - Очеретько Олег.
Тренер: Максимов Юрий.
Поединок начнется в 18:00. Следите за событиями в нашей
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