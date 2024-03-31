  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Младен Бартулович: Стандарт - это всегда о концентрации
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Младен Бартулович: Стандарт - это всегда о концентрации

Премьер-лига

Тренер луганской Зари прокомментировал матч против Металлиста 1925

Младен Бартулович: Стандарт - это всегда о концентрации

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал матч против "Металлиста 1925", где его коллектив победил благодаря дублю Герреро:

- Поздравляю наших болельщиков и команду с важной победой. Нам очень хотелось победить сегодня. Понимали, насколько она важна с турнирной точки зрения и психологической.

Была долгая игра, две тревоги, но самое главное - это итоговый результат. Мы очень довольны сегодняшней победой!

- По поводу пропущенного мяча, кто виноват?

- Стандарт - это всегда про концентрацию. Нам давалась игра. Где-то не услышали нас. Пропустили. Но сумели забить второй мяч. Там было очень много игроков, поэтому нельзя кого-то одного винить.

По теме
yellow-arrow
Дубль Герреро сделал результат. Заря - Металлист 1925 2:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
УПЛ. Ворскла - Динамо 1:5. Разгром под аккомпанемент тревог
yellow-arrow
Возвращение легенды. Ярмоленко вышел на замену и сразу забил в матче с Ворсклой
Заря (Луганск) Младен Бартулович Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
zoryafc.info
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости