Младен Бартулович: Стандарт - это всегда о концентрации

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал матч против "Металлиста 1925", где его коллектив победил благодаря дублю Герреро:

- Поздравляю наших болельщиков и команду с важной победой. Нам очень хотелось победить сегодня. Понимали, насколько она важна с турнирной точки зрения и психологической.

Была долгая игра, две тревоги, но самое главное - это итоговый результат. Мы очень довольны сегодняшней победой!

- По поводу пропущенного мяча, кто виноват?

- Стандарт - это всегда про концентрацию. Нам давалась игра. Где-то не услышали нас. Пропустили. Но сумели забить второй мяч. Там было очень много игроков, поэтому нельзя кого-то одного винить.