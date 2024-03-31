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Младен Бартулович: Стандарт - это всегда о концентрации
Тренер луганской Зари прокомментировал матч против Металлиста 1925
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал матч против "Металлиста 1925", где его коллектив победил благодаря дублю Герреро:
- Поздравляю наших болельщиков и команду с важной победой. Нам очень хотелось победить сегодня. Понимали, насколько она важна с турнирной точки зрения и психологической.
Была долгая игра, две тревоги, но самое главное - это итоговый результат. Мы очень довольны сегодняшней победой!
- По поводу пропущенного мяча, кто виноват?
- Стандарт - это всегда про концентрацию. Нам давалась игра. Где-то не услышали нас. Пропустили. Но сумели забить второй мяч. Там было очень много игроков, поэтому нельзя кого-то одного винить.
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