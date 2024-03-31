Шовковский: Итоговый счет не отражает тех событий и действий, которые были на поле

Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский на пресс-конференции поделился мыслями о матче с Ворсклой:

"Всегда после возвращения из расположения сборных матчи проходят сложно. Длинная дорога домой, сложная логистика. К тому же наши "сборники" в этот раз потратили много эмоций. Ведь все наши сборные сыграли на высоком уровне. Ребята потратили очень много сил и эмоций, и сегодня нам где-то эмоций как раз и не хватило. Но мы постоянно настраивали ребят на то, что после возвращения из сборных матчи всегда проходят сложно. Благодарен футболистам, что они подошли к этому с пониманием. Сегодня нам было сложно, но команда выполнила тот план на игру, который у нас был. Итоговый счет не отражает тех событий и действий, которые были сегодня на футбольном поле. Объективно говоря. Просто реализация с нашей стороны была сегодня на высоком уровне. Мы должны были забивать и шестой мяч, но не забили, пропустили контратаку и пропустили сами."

"Важно учитывать то, в каких условиях мы готовились к этой игре. 12 наших футболистов уехали в сборные и в нашем распоряжении осталось всего 8 исполнителей первой команды. Мы привлекали к тренировочному процессу ребят из нашей юношеской команды U-19. Было непросто. А за эти три дня, которые были у нас на подготовку после возвращения "сборников", мы не могли даже ничего наработать: надо было восстановить ребят. При этом в Полтаве нам играть всегда непросто. Это футбольный город, здесь хорошая команда, которой я желаю только успехов в следующих матчах. "Ворскла" могла провести полноценную подготовку в сегодняшней игре, и мы понимали, что наш соперник сегодня будет лучше нас в физическом плане. Поэтому мы не имели права проиграть в мотивации, желании и реализации моментов. Сегодня нам это удалось. Мы много работаем над этими компонентами."