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Шовковский: Итоговый счет не отражает тех событий и действий, которые были на поле
Наставник киевского Динамо - о матче с Ворсклой
Фото: Динамо
Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский на пресс-конференции поделился мыслями о матче с Ворсклой:
"Всегда после возвращения из расположения сборных матчи проходят сложно. Длинная дорога домой, сложная логистика. К тому же наши "сборники" в этот раз потратили много эмоций. Ведь все наши сборные сыграли на высоком уровне. Ребята потратили очень много сил и эмоций, и сегодня нам где-то эмоций как раз и не хватило. Но мы постоянно настраивали ребят на то, что после возвращения из сборных матчи всегда проходят сложно. Благодарен футболистам, что они подошли к этому с пониманием. Сегодня нам было сложно, но команда выполнила тот план на игру, который у нас был.
Итоговый счет не отражает тех событий и действий, которые были сегодня на футбольном поле. Объективно говоря. Просто реализация с нашей стороны была сегодня на высоком уровне. Мы должны были забивать и шестой мяч, но не забили, пропустили контратаку и пропустили сами."
"Важно учитывать то, в каких условиях мы готовились к этой игре. 12 наших футболистов уехали в сборные и в нашем распоряжении осталось всего 8 исполнителей первой команды. Мы привлекали к тренировочному процессу ребят из нашей юношеской команды U-19. Было непросто. А за эти три дня, которые были у нас на подготовку после возвращения "сборников", мы не могли даже ничего наработать: надо было восстановить ребят. При этом в Полтаве нам играть всегда непросто. Это футбольный город, здесь хорошая команда, которой я желаю только успехов в следующих матчах.
"Ворскла" могла провести полноценную подготовку в сегодняшней игре, и мы понимали, что наш соперник сегодня будет лучше нас в физическом плане. Поэтому мы не имели права проиграть в мотивации, желании и реализации моментов. Сегодня нам это удалось. Мы много работаем над этими компонентами."
"Ярмоленко был готов выйти на поле, но не был готов играть весь матч. Его замена запланирована до матча, мы планировали его выпустить на 15-30 минут, в зависимости от событий на поле. Но, повторюсь, его замена была запланирована. У него за плечами очень непростой период реабилитации, но его желание и авторитет в команде имеют большое значение." - сказал наставник киевского клуба.
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