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Защитник Вереса: Удаление очень повлияло на нашу игру

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Денис Балан прокомментировал поражение от "Кривбасса"

Защитник Вереса: Удаление очень повлияло на нашу игру

Фото: НК Верес

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Защитник "Вереса" Денис Балан поделился своими мыслями после поражения от "Кривбасса" (0:2) в матче 22-го тура УПЛ.

"Удаление очень повлияло на игру. У нас был отличный момент в самом начале игры. Если бы мы его реализовали - игра пошла бы по другому сценарию. Но в футболе нет условностей.

Тот момент мог бы стать решающим. Если бы мы забили первыми - имели бы возможности строить игру на контратаках и, считаю, счет мог бы быть таким же, но в другую сторону.

Вместо этого, получили досадную красную карточку, играть стало значительно труднее. Игра пошла по другому сценарию, нам нужно было много обороняться. Если бы не это - имели бы еще шансы.

Мы не забили - такое в футболе тоже бывает. А они забили и победили", - сказал Балан.

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Кривбасс (Кривой Рог) Денис Балан Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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