Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Вереса: Удаление очень повлияло на нашу игру
Денис Балан прокомментировал поражение от "Кривбасса"
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Денис Балан поделился своими мыслями после поражения от "Кривбасса" (0:2) в матче 22-го тура УПЛ.
"Удаление очень повлияло на игру. У нас был отличный момент в самом начале игры. Если бы мы его реализовали - игра пошла бы по другому сценарию. Но в футболе нет условностей.
Тот момент мог бы стать решающим. Если бы мы забили первыми - имели бы возможности строить игру на контратаках и, считаю, счет мог бы быть таким же, но в другую сторону.
Вместо этого, получили досадную красную карточку, играть стало значительно труднее. Игра пошла по другому сценарию, нам нужно было много обороняться. Если бы не это - имели бы еще шансы.
Мы не забили - такое в футболе тоже бывает. А они забили и победили", - сказал Балан.
Популярное сейчас
- Ливерпуль - единоличный лидер, Астон Вилла остается четвертой, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Довбик стал вторым игроком Жироны, который сумел забить более 15 голов за сезон в Примере
- Мичел: Я всегда видел в Довбике хорошего игрока
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО