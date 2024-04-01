Защитник Вереса: Удаление очень повлияло на нашу игру

Защитник "Вереса" Денис Балан поделился своими мыслями после поражения от "Кривбасса" (0:2) в матче 22-го тура УПЛ.

"Удаление очень повлияло на игру. У нас был отличный момент в самом начале игры. Если бы мы его реализовали - игра пошла бы по другому сценарию. Но в футболе нет условностей.

Тот момент мог бы стать решающим. Если бы мы забили первыми - имели бы возможности строить игру на контратаках и, считаю, счет мог бы быть таким же, но в другую сторону.

Вместо этого, получили досадную красную карточку, играть стало значительно труднее. Игра пошла по другому сценарию, нам нужно было много обороняться. Если бы не это - имели бы еще шансы.

Мы не забили - такое в футболе тоже бывает. А они забили и победили", - сказал Балан.