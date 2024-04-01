Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока марта
В списке трое претендентов
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам марта.
На эту награду номинированы трое игроков. Это защитники Арад Бар, Хайдин Салиху и полузащитник Сергей Рыбалка.
В минувшем месяце черкасский клуб провел 4 матча: победа над "Полесьем" (1:0), ничья с "Металлистом 1925" и "Днепром-1", а также поражения от "Миная" (1:2).
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.
Читайте такжеРух - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.04.2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик отреагировал на свой дубль и победу Жироны
- Победы Динамо и Днепра-1, Ярмоленко вернулся с голом, Довбик сделал дубль. Главные новости за 31 марта
- Довбик стал вторым игроком Жироны, который сумел забить более 15 голов за сезон в Примере
- УПЛ. Ворскла - Динамо 1:5. Разгром под аккомпанемент тревог
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн