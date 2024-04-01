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ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока марта

Премьер-лига

В списке трое претендентов

ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока марта

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам марта.

На эту награду номинированы трое игроков. Это защитники Арад Бар, Хайдин Салиху и полузащитник Сергей Рыбалка.

В минувшем месяце черкасский клуб провел 4 матча: победа над "Полесьем" (1:0), ничья с "Металлистом 1925" и "Днепром-1", а также поражения от "Миная" (1:2).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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