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Журналист предположил, почему Ротань мог проигнорировать пресс-конференцию в Минае
Тема разрешения или запрета на выступления арендованных игроков в матчах против своих клубов не нова
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Кто-то смотрит на эти вещи спокойно, не видя в этом проблемы, а кто-то реагирует негативно. Подобное произошло вчера в матче 22-го тура УПЛ "Минай" - "Александрия", завершившегося вничью, 2:2. Главный тренер гостей Руслан Ротань никак не ожидал, что ведя в счете 2:0, его команда сначала позволит сопернику отыграть один мяч, а затем Кирилл Ковалец не забьет пенальти и заработает удаление. Однако последней каплей стало не это, а гол в ворота "Александрии" Егора Гуничева.
Казалось бы, ничего удивительного в этом нет, если бы не один факт – автор второго результативного удара в составе "Миная" является игроком, правами на которого владеет александрийский клуб. Выходит, имея разрешение сыграть против своих владельцев, именно он лишил их двух очков. Но и это еще не все. Арендованный Гуничев насолил "Александрии" и в первом круге, когда в выездном матче "Миная" он забил на хорошо знакомом ему газоне александрийского КСК "Ника" единственный мяч, который также позволил добиться тогда ничьей – 1:1. Нетрудно представить, какие эмоции бушевали на душе Руслана Ротаня, команде которого дважды за один чемпионат преподнес сюрприз со знаком "минус" арендованный игрок. "Благодаря" Егору Гуничеву "Александрия" недобрала четыре очка, из-за чего находится в текущей турнирной таблице на три-четыре ступени ниже.
Учитывая, что Ротань не является сторонником выступлений арендованных игроков в матче против "Александрии", можно понять глубину его чувства досады после финального свистка. Следует полагать, что именно поэтому он и не пришел на послематчевую пресс-конференцию на стадионе в Минае.
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