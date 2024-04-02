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Тренер ЛНЗ: С теми игроками, которые у нас есть, если они будут сыграны – это зона еврокубков

Премьер-лига

Наставник ЛНЗ подвел итога матча с Рухом

Тренер ЛНЗ: С теми игроками, которые у нас есть, если они будут сыграны – это зона еврокубков

ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура УПЛ против "Руха" (0:1).

"Сейчас негативные эмоции из-за результата поединка, болезненное поражение, но игрокам стоит отдать должное. Эпизод с пенальти? Я не комментирую судейские решения.

Всегда ставлю задание на матч – побеждать. Сейчас нужно наигрывать наш состав и набирать очки. Думаю с теми игроками, которые у нас есть, если они будут сыграны – это зона еврокубков", – сказал Дулуб.

Напомним, что ЛНЗ после 22-го тура УПЛ занимает в турнирной таблице 9 место, имея в активе 25 очков.

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Рух (Львов) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Prideman (Lviv)
02.04.2024 в 00:39
ЛНЗ не перший сезон грає одним складом. Якщо досі не зігралися, то вже і не зіграються
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Комментарии 2
Prideman (Lviv)
02.04.2024 в 00:39
ЛНЗ не перший сезон грає одним складом. Якщо досі не зігралися, то вже і не зіграються
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FC Energy (Новая Каховка)
02.04.2024 в 01:16
про який склад мова? там легіонерів набрали практично всіх під основу, потрібен час
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