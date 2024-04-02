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Тренер ЛНЗ: С теми игроками, которые у нас есть, если они будут сыграны – это зона еврокубков
Наставник ЛНЗ подвел итога матча с Рухом
ЛНЗ
Главный тренер
"Сейчас негативные эмоции из-за результата поединка, болезненное поражение, но игрокам стоит отдать должное. Эпизод с пенальти? Я не комментирую судейские решения.
Всегда ставлю задание на матч – побеждать. Сейчас нужно наигрывать наш состав и набирать очки. Думаю с теми игроками, которые у нас есть, если они будут сыграны – это зона еврокубков", – сказал Дулуб.
Напомним, что ЛНЗ после 22-го тура УПЛ занимает в турнирной таблице 9 место, имея в активе 25 очков.
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