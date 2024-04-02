Тренер ЛНЗ: С теми игроками, которые у нас есть, если они будут сыграны – это зона еврокубков

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура УПЛ против "Руха" (0:1).

"Сейчас негативные эмоции из-за результата поединка, болезненное поражение, но игрокам стоит отдать должное. Эпизод с пенальти? Я не комментирую судейские решения.

Всегда ставлю задание на матч – побеждать. Сейчас нужно наигрывать наш состав и набирать очки. Думаю с теми игроками, которые у нас есть, если они будут сыграны – это зона еврокубков", – сказал Дулуб.