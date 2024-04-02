Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер

Дирекция УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 12-го тура чемпионата, в котором "Черноморец" примет "Шахтер".

Поединок состоится в среду, 1 мая. Время начала встречи будет известно позднее.

Игра должна была состояться в октябре, однако была перенесена по просьбе "горняков" из-за участия в Лиге чемпионов и сложной логистики, связанной с насыщенным графиком.

Интересно, что базовой датой проведения поединка 27-го тура УПЛ "Шахтер" - "Черноморец" является 4 мая.

Более того, 3 апреля "Шахтер" сыграет с "Черноморцем" в рамках 1/2 финала Кубка Украины.