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Леоненко: Буткевич, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся
Эксперт обратился к президенту житомирского клуба
Скриншот: ТК Футбол
Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, поделился мнением о проблемах в житомирском "Полесье".
Безвыигрышная серия житомирян насчитывает уже восемь матчей, из которых четыре поражения подряд в последних встречах. Команду покинул главный тренер Александр Калитвинцев и на его место пришел Сергей Шищенко.
– Евгений Викторович, что случилось с "Полесьем"?
– Я знаю ответ на этот вопрос, но озвучу его только президенту клуба. Буткевич, если хочешь спасти "Полесье", давай встретимся. Работу я не ищу, просто хочу помочь, - кратко ответил Леоненко.
На данный момент "Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 балла.
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