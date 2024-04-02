Леоненко: Буткевич, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, поделился мнением о проблемах в житомирском "Полесье".

Безвыигрышная серия житомирян насчитывает уже восемь матчей, из которых четыре поражения подряд в последних встречах. Команду покинул главный тренер Александр Калитвинцев и на его место пришел Сергей Шищенко.

– Евгений Викторович, что случилось с "Полесьем"?

– Я знаю ответ на этот вопрос, но озвучу его только президенту клуба. Буткевич, если хочешь спасти "Полесье", давай встретимся. Работу я не ищу, просто хочу помочь, - кратко ответил Леоненко.

На данный момент "Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 балла.