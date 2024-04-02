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Леоненко: Буткевич, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся

Премьер-лига

Эксперт обратился к президенту житомирского клуба

Леоненко: Буткевич, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, поделился мнением о проблемах в житомирском "Полесье".

Безвыигрышная серия житомирян насчитывает уже восемь матчей, из которых четыре поражения подряд в последних встречах. Команду покинул главный тренер Александр Калитвинцев и на его место пришел Сергей Шищенко.

– Евгений Викторович, что случилось с "Полесьем"?

– Я знаю ответ на этот вопрос, но озвучу его только президенту клуба. Буткевич, если хочешь спасти "Полесье", давай встретимся. Работу я не ищу, просто хочу помочь, - кратко ответил Леоненко.

На данный момент "Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 балла.

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Виктор Леоненко Полесье (Житомир)
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Источник:
FanDay
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.04.2024 в 14:25
будет советовать взять Ротаня --этот угробит сразу
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.04.2024 в 14:25
будет советовать взять Ротаня --этот угробит сразу
Ответить
0
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