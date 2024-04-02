Буря после затишья. Акценты зрителя на играх 22-го тура УПЛ

Если прошлый тур был худшим в сезоне, то этот стал лучшим как минимум весной. С точки зрения количества футбола - о качестве пока скромно умолчим. Надежды на паузу оправдались с лихвой, команды словно бы соскучились по игре больше чем за всю зиму. Особенность тура: в нем выиграли все клубы с богатой историей в “вышке”.

Оболонь - Шахтер 0:3

Верес - Кривбасс 0:2

Колос - Днепр 0:2

Ворскла - Динамо 1:5

Рух - ЛНЗ 1:0

Полесье - Черноморец 1:4

Минай - Александрия 2:2

Заря - Металлист 1925 2:1

Зрелищность. Результативность говорит за себя. Лично я не скучал ни разу. Даже в единственном матче не дотянувшем до зрительского зачета - во Львове было шесть-семь голевых моментов. А большинство игр смотрелось на ура. Назову лучшие в порядке убывания: Полтава, Житомир и Минай, Ровно, Оболонь. Но разница между ними таки минимальна.

Интрига. Трижды все решалось еще до перерыва. Я бы сказал, что успех ”Днепра-1” нарисовался уже на 2-й минуте - когда Пихаленок открыл счет. До середины второго тайма, когда счет удвоился, у “Колоса” были лишь полумоменты, а потом его поезд ушел.

Для “Шахтера” определяющим стал второй гол, забитый Шведом в раздевалку “Оболони”. Аналогичным же образом “Динамо” разобралось с “Ворсклой” - тут под занавес тайма отличился Бражко.

Авагимян, оформив “дубль” через час игры, застолбил за “Черноморцем” победу в Житомире. В оставшейся половине поединков тура все решалось на финишной прямой.

На 82-й минуте Юрченко, не сумев переиграть Сапутина, упустил шанс спасти очко для “Металлиста 1925” во встрече с “Зарей”. Четыре минуты спустя Устименко не смог пробить кипера “Александрии” Шевченко и принести три очка “Минаю”. Лишь на 89-й стала очевидной победа “Кривбасса” в Ровно - когда Лунев удвоил счет.

И лишь перед самым финальным свистком Притула с “точки” вырвал победу над ЛНЗ для “Руха”.

Логика. Закономернее всех смотрелись 0:3 у “Оболони” с “Шахтером”: команды “наиграли” ровно на этот счет по пропорции моментов.

В половине матчей тура я бы счел результат нелогичным. “Александрия” по соотношению шансов с “Минаем” явно была достойна большего. А вот “Заря” с “Металлистом 1925”, “Рух” с ЛНЗ, и, что весьма парадоксально, “Ворскла” с “Динамо” вполне могли бы и разойтись миром.

Да-да, болельщики киевлян не ослышались - читай Шовковского о реализации.

Судейство. У прохлаждавшегося без работы битый месяц коллеги Юстаса на сей раз случился форменный бенефис. Пойдем по хронологии.

“Оболонь” - “Шахтер”. 3-я минута, не назначенный пенальти за фол Бондаря на Суханове - удар локтем в шею. Юстас: “Пенальти без вопросов”.

45-я+5, удаление Суханова. “И о чем тут говорить? Открытая стопа сзади в голеностоп шипами без шансов сыграть в мяч”. Рефери - Каленов, ВАР - Копиевский.

“Полесье” - “Черноморец”. 82-я минута, при 1:3, предупреждение Авагимяну за толчки соперника руками - вместо удаления? “50 на 50. Я бы не удалял, но и красная была бы в тему”.

“Верес” - “Кривбасс”. 45-я+4, удаление Мрвальевича у хозяев поля, при 0:0. “Парадоксально скажу: две красных. Игрок “Кривбасса” мало того, что фолил на желтую, ударил после падения соперника рукой в спину. И уж потом тот ответил”. Рефери: Блавацкий, ВАР - Омельченко.

“Минай” - “Александрия”. 79-я, второе предупреждение Ковальцу в составе гостей, при 2:2. “Плечом намеренно в лицо (шею) соперника. Все по делу”.

“Рух” - ЛНЗ. 90-я+5, пенальти в ворота гостей за фол Бара на Федоре. “И шо? На ногу наступил, мяч в игре - ВАР и пенальти”. Акцентируем для тех, кто говорит: игрок уже отдал мяч партнеру до контакта, а партнер даже успел пробить по воротам. Извините за возможно резкий тон, но вы таки-отстали от жизни.

Итак, первыми реально пострадавшими от судейских ошибок в УПЛ в этом году (по версии нашего блога) стали “Оболонь” и “Верес”. Симптоматичным выглядит то, что оба ведут борьбу за выживание, тогда как их соперники - за чемпионство.

Везение. “Кривбассу” помимо Фемиды изрядно подсобила еще и Фортуна. Счет на 54-й минуте открыл соперник, срезавший мяч в свои ворота. А добил “Верес” гол, во многом ставший возможным из-за того что поскользнулся на выходе вратарь. Счастья много не бывает?

Не по-детски везло и “Минаю”. Тот же Ковалец сначала смазал с 11-метровой отметки на 69-й минуте - редкий фарт, а через девять минут с игры пробил в стойку ворот. Как-то не удивляет что уже на следующей минуте у него сдали нервы.

Личности. Вне конкуренции - Авагимян из “Черноморца” с шестью участиями в ключевых моментах и хет-триком за одиннадцать минут.

Вторым назову Шведа из “Шахтера”. Третье место разделят днепряне Гуцуляк и Филиппов. После них запомнился Принс из “Кривбасса”. Заслужили попадания в этот список также Герреро из “Зари” и Шапаренко из “Динамо”.

Еще запомнились Калитвинцев (Александрия), Устименко (“Минай”) и Федор (“Рух”).

Самыми эффективными зарекомендовали себя “динамовцы” Бражко и Ванат. Лучший из вышедших на замену - Траоре (“Шахтер”).

Личность тура среди вратарей - львовянин Ледвий с четырьмя зачетными сэйвами отыгравший на ноль.

Симпатии. Больше всего футбола было от “Шахтера”, но половину из десятка своих голевых возможностей он создал в большинстве. А кроме него феерил, в первую очередь, “Черноморец”, после которого выделю “Кривбасс”. Следом идут “Александрия” и “Динамо”. В порядке для зрителя были также “Ворскла” и “Заря”.

Увы, “Оболонь”, оставшись в меньшинстве, была обречена на минимум активности в атаке. Все остальные в этом веселом туре были плюс-минус на уровне. Большому кораблю - большое плаванье.

Таблица. Квинтет лидеров дружно шагнул вверх. От него продолжает отваливаться “Полесье”, сползающее в середняцкое “болото”.

Отмечаем важные победы “Черноморца” и “Зари”, дистанцировавшихся от зоны риска.

Треть шага “Миная” еще немного приблизила его к конкурентам - это уже расстояние даже не вытянутой, а полусогнутой руки. Парадоксально до неприличия самым кризисным видится наиболее благополучный, если верить СМИ, ”Металлист 1925”.

УПЛ-ТВ. Знаете, полное ощущение, что они нас почитывают. На этот раз придраться мне особо не к чему, даже к Михайлюку, даже если бы хотелось. Если еще и со звуком на “Левом берегу” разберутся (нет же с этим проблем у того же “Униана”), придется данную рубрику закрывать.

Анонсы. Афиша нового тура: “Шахтер” - “Рух”. С учетом кубкового полуфинала у первых и реадаптации для сборников у вторых, а также впечатления от команды Пономарева в этом сезоне, матч может оказаться достаточно интересным.

“Верес” - “Оболонь”: “лобовой” поединок обитателей зоны риска. Выигравший отдалится от зоны вылета, проигравший рискует нырнуть в ее глубины. Борьба вместо игры и унылая ничья? И все же как-то интригует, да и оба пока смотрятся бодро.

“Днепр-1” - “Заря”. Команды играющие и, если дадут играть друг другу, может получиться довольно нескучно. Но это предположения скорее на уровне интуиции и исторического опыта.

Ну а пока сконцентрируемся на полуфиналах Кубка страны. Подслеповатый жребий услужливо предложил главному фавориту наиболее проблемного из соперников, сделав максимум возможного, чтобы лишить нас интриги. Но “Черноморец” внезапно и как бы очень вовремя ожил, и без боя его не взять?

Воспрянет ли забуксовавшее и захандрившее “Полесье”, чье руководство декларировало дерзкую цель завоевания трофея? Но лично для меня наибольшую загадку полуфиналов представляет его визави. “Ворскла” как в том старом кино - по замашкам вроде бы фраер, но не фраер, это точно…

Словом, сейчас мне кажется, что посмотреть будет на что. Однако оправдаются ли ожидания? Поговорим об этом в следующий раз, в пятницу.

Фото - UA-Футбол