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Представители Черноморца и Динамо. Названы лучшие игрок и тренер 22-го тура УПЛ

Премьер-лига

Стали известны победители индивидуальных наград

Представители Черноморца и Динамо. Названы лучшие игрок и тренер 22-го тура УПЛ

Фото: ФК Чорноморець

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УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игроков и тренера 22-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Итак, лучшим игроком тура был выбран полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян. Хавбек набрал 42% голосов в Instagram и 44% в Google Form. На награду также претендовали Николай Шапаренко ("Динамо"), Марьян Швед ("Шахтер") и Эдуардо Герреро ("Заря").

Признание лучшего наставника получил коуч "Динамо" Александр Шовковский. Он удостоился 48% голосов болельщиков в Instagram и 32,4% в Google Form. Его конкурентами были Роман Григорчук ("Черноморец"), Желько Любенович ("Минай") и Юрий Максимов ("Днепр-1").

Напомним, что в матче против "Полесья", в котором "Черноморец" победил со счетом 4:1, Авагимян оформил хет-трик. А команда Шовковского на выезде разгромила полтавскую "Ворсклу" (5:1).

Представители Черноморца и Динамо. Названы лучшие игрок и тренер 22-го тура УПЛ - изображение 1
Фото: УПЛ
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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