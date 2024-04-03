Шахтер – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины

UA-Футбол организует комментарий поединка полуфинального матча между донецким "Шахтером" и одесским "Черноморцем".

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Немного отвлечемся от баталий чемпионата Украины и переключимся на национальный Кубок. Команда Марино Пушича вполне может побороться за успех и здесь. На их пути – "моряки" Романа Григорчука. Сможет ли "Шахтер" одолеть "Черноморец"? Или нас ждет сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 3 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев