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Полесье летом может вернуться к варианту с Цитаишвили
Вингер сборной Грузии изначально рассматривался как замена Макуана
Фото: ФК Динамо Киев
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Как сообщает Sport.ua, житомирский клуб зимой рассматривал 23-летнего вингера в качестве возможной замены травмированному Бени Макуану и летом может вернуться к этой кандидатуре.
По данным источника, многое в этом случае будет зависеть от того, кто будет возглавлять команду.
Контракт Гио принадлежит киевскому "Динамо". Игрок приостановил сотрудничество с киевским клубом благодаря правилу ФИФА и приложению 7, благодаря которому легионеры из УПЛ могут в одностороннем порядке приостанавливать контракт. Нынешний клуб игрока сборной Грузии "Динамо" Кутаиси не имеет финансовых возможностей полноценно выкупить контракт Цитаишвили.
Летом киевляне будут определяться с судьбой Цитаишвили, потому что его контракт с клубом завершается 31 июня 2025 года.
Вингер является воспитанником киевского "Динамо", но не смог закрепиться в первой команде. На правах аренды выступал за "Ворсклу", "Черноморец", "Вислу" Краков.
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