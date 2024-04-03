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Полесье летом может вернуться к варианту с Цитаишвили

Премьер-лига
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Вингер сборной Грузии изначально рассматривался как замена Макуана

Полесье летом может вернуться к варианту с Цитаишвили

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Полесье" заинтересовано в услугах вингера киевского "Динамо" и сборной Грузии Гио Цитаишвили.

Как сообщает Sport.ua, житомирский клуб зимой рассматривал 23-летнего вингера в качестве возможной замены травмированному Бени Макуану и летом может вернуться к этой кандидатуре.

По данным источника, многое в этом случае будет зависеть от того, кто будет возглавлять команду.

Контракт Гио принадлежит киевскому "Динамо". Игрок приостановил сотрудничество с киевским клубом благодаря правилу ФИФА и приложению 7, благодаря которому легионеры из УПЛ могут в одностороннем порядке приостанавливать контракт. Нынешний клуб игрока сборной Грузии "Динамо" Кутаиси не имеет финансовых возможностей полноценно выкупить контракт Цитаишвили.

Летом киевляне будут определяться с судьбой Цитаишвили, потому что его контракт с клубом завершается 31 июня 2025 года.

Вингер является воспитанником киевского "Динамо", но не смог закрепиться в первой команде. На правах аренды выступал за "Ворсклу", "Черноморец", "Вислу" Краков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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