Полесье летом может вернуться к варианту с Цитаишвили

" Полесье " заинтересовано в услугах вингера киевского "Динамо" и сборной Грузии Гио Цитаишвили.

Как сообщает Sport.ua, житомирский клуб зимой рассматривал 23-летнего вингера в качестве возможной замены травмированному Бени Макуану и летом может вернуться к этой кандидатуре.

По данным источника, многое в этом случае будет зависеть от того, кто будет возглавлять команду.

Контракт Гио принадлежит киевскому "Динамо". Игрок приостановил сотрудничество с киевским клубом благодаря правилу ФИФА и приложению 7, благодаря которому легионеры из УПЛ могут в одностороннем порядке приостанавливать контракт. Нынешний клуб игрока сборной Грузии "Динамо" Кутаиси не имеет финансовых возможностей полноценно выкупить контракт Цитаишвили.

Летом киевляне будут определяться с судьбой Цитаишвили, потому что его контракт с клубом завершается 31 июня 2025 года.

Вингер является воспитанником киевского "Динамо", но не смог закрепиться в первой команде. На правах аренды выступал за "Ворсклу", "Черноморец", "Вислу" Краков.