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Немецкий клуб проявляет предметный интерес к юному вратарю Динамо

Премьер-лига

Футболист может перебраться в Германию

Немецкий клуб проявляет предметный интерес к юному вратарю Динамо

фото из свободных источников

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16-летний вратарь юношеской команды "Динамо" и сборной Украины U-17 Даниил Моисеев может сменить клубную прописку.

Как сообщает Legioners Ua, предметный интерес к украинцу проявляет берлинская "Герта". Ранее сообщалось, что за игроком внимательно следит также менхенгладбахская "Боруссия".

Даниил обратил внимание скаутов разных клубов, когда "бело-синие" (команды разных возрастных категорий) проводили матчи и тренировки в Германии (после начала полномасштабного вторжения России) в рамках благотворительного турне для поддержки Украины.

Также добавим, что "Герта" занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Второй Бундеслиги.

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Источник:
Legioners_ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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