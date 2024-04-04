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Немецкий клуб проявляет предметный интерес к юному вратарю Динамо
Футболист может перебраться в Германию
фото из свободных источников
16-летний вратарь юношеской команды "Динамо" и сборной Украины U-17 Даниил Моисеев может сменить клубную прописку.
Как сообщает Legioners Ua, предметный интерес к украинцу проявляет берлинская "Герта". Ранее сообщалось, что за игроком внимательно следит также менхенгладбахская "Боруссия".
Даниил обратил внимание скаутов разных клубов, когда "бело-синие" (команды разных возрастных категорий) проводили матчи и тренировки в Германии (после начала полномасштабного вторжения России) в рамках благотворительного турне для поддержки Украины.
Также добавим, что "Герта" занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Второй Бундеслиги.
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