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Болельщики Динамо выбрали лучшего игрока команды в марте
Всего было пять номинантов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" сообщило результаты голосования болельщиков за лучшего игрока в марте. Победу одержал полузащитник Николай Шапаренко, сообщает клубная пресс-служба.
За него проголосовало 36% респондентов. На награду также претендовали форвард Владислав Ванат (28%), полузащитник Назар Волошин (15%), хавбек Владимир Бражко (15%) и голкипер Георгий Бущан (6%).
Напомним, в прошлом месяце Шапаренко провел в составе киевлян 4 матча и забил 2 гола.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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