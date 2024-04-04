Болельщики Динамо выбрали лучшего игрока команды в марте

"Динамо" сообщило результаты голосования болельщиков за лучшего игрока в марте. Победу одержал полузащитник Николай Шапаренко, сообщает клубная пресс-служба.

За него проголосовало 36% респондентов. На награду также претендовали форвард Владислав Ванат (28%), полузащитник Назар Волошин (15%), хавбек Владимир Бражко (15%) и голкипер Георгий Бущан (6%).

Напомним, в прошлом месяце Шапаренко провел в составе киевлян 4 матча и забил 2 гола.