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Болельщики Динамо выбрали лучшего игрока команды в марте

Премьер-лига

Всего было пять номинантов

Болельщики Динамо выбрали лучшего игрока команды в марте

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Динамо" сообщило результаты голосования болельщиков за лучшего игрока в марте. Победу одержал полузащитник Николай Шапаренко, сообщает клубная пресс-служба.

За него проголосовало 36% респондентов. На награду также претендовали форвард Владислав Ванат (28%), полузащитник Назар Волошин (15%), хавбек Владимир Бражко (15%) и голкипер Георгий Бущан (6%).

Напомним, в прошлом месяце Шапаренко провел в составе киевлян 4 матча и забил 2 гола.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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