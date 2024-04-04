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Вспомните стартовые составы Зари и Динамо в матче УПЛ 2017/18? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
4 апреля состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ 2023/24. В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского луганская "Заря" будет принимать столичное "Динамо".
Между этими командами было немало интересных матчей. Один из них – в УПЛ 2017/18. Тогда в Запорожье "Заря" и "Динамо" подарили зрителям зрелищный поединок, который закончился вничью 4:4.
Перед этим противостоянием мы вам предлагаем вспомнить стартовые составы луганчан и киевлян в том матче. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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