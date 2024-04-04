Вспомните стартовые составы Зари и Динамо в матче УПЛ 2017/18? Квиз от UA-Футбол

4 апреля состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ 2023/24. В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского луганская "Заря" будет принимать столичное "Динамо".

Между этими командами было немало интересных матчей. Один из них – в УПЛ 2017/18. Тогда в Запорожье "Заря" и "Динамо" подарили зрителям зрелищный поединок, который закончился вничью 4:4.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем вспомнить стартовые составы луганчан и киевлян в том матче. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.