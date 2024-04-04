Суркис: Никто Шапаренко держать не будет. Будут предложения - будем их рассматривать

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался о прогрессе хавбека команды Николая Шапаренко, который в двух последних матчах команды забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

"Все болельщики, все, кто разбирается в футболе, понимают, что Шапаренко – очень качественный, классный футболист, у которого, я надеюсь, будет большое будущее в европейском футболе. Никто его не будет держать. Если на него будут запросы, мы будем их рассматривать.

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