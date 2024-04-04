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Суркис: Никто Шапаренко держать не будет. Будут предложения - будем их рассматривать

Премьер-лига
Обновлено

Президент Динамо высказался об одном из главных активов клуба

Суркис: Никто Шапаренко держать не будет. Будут предложения - будем их рассматривать

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о прогрессе хавбека команды Николая Шапаренко, который в двух последних матчах команды забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

"Все болельщики, все, кто разбирается в футболе, понимают, что Шапаренко – очень качественный, классный футболист, у которого, я надеюсь, будет большое будущее в европейском футболе. Никто его не будет держать. Если на него будут запросы, мы будем их рассматривать.

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Николай – настоящий динамовец, он очень переживает результаты команды. Он волновался, что у него не все получалось на футбольном поле. Он очень долго восстанавливался. Но сейчас все хорошо, он набрал свои оптимальные кондиции, так что мы будем видеть Николая в еще лучшей форме, он будет отдавать пасы, забивать. Это очень качественный футболист. Такие футболисты рождаются очень редко", - сказал Суркис.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
04.04.2024 в 22:28
Треба влітку в Європу на заробітки, бо пересидить як Ярмоленко.
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
04.04.2024 в 22:28
Треба влітку в Європу на заробітки, бо пересидить як Ярмоленко.
Ответить
0
1

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