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Суркис: Никто Шапаренко держать не будет. Будут предложения - будем их рассматривать
Президент Динамо высказался об одном из главных активов клуба
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Президент "
"Все болельщики, все, кто разбирается в футболе, понимают, что Шапаренко – очень качественный, классный футболист, у которого, я надеюсь, будет большое будущее в европейском футболе. Никто его не будет держать. Если на него будут запросы, мы будем их рассматривать.
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Николай – настоящий динамовец, он очень переживает результаты команды. Он волновался, что у него не все получалось на футбольном поле. Он очень долго восстанавливался. Но сейчас все хорошо, он набрал свои оптимальные кондиции, так что мы будем видеть Николая в еще лучшей форме, он будет отдавать пасы, забивать. Это очень качественный футболист. Такие футболисты рождаются очень редко", - сказал Суркис.
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