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Защитник Зари: Динамо - самый сильный оппонент для нас этой весной

Премьер-лига

Роман Вантух подвел итоги встречи с киевским клубом

Защитник Зари: Динамо - самый сильный оппонент для нас этой весной

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Зари" Роман Вантух прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в перенесенному матче 6-го тура УПЛ.

Как ты можешь охарактеризовать ход матча с "Динамо"?

— Мы сами себе привезли первый гол, появилась нервозность. Потом еще были обрезки у наших ворот. Потом Кабаев забил красивый гол в наши ворота. Но этот гол он был вообще необязательным. При счете 0:2, играя с киевским "Динамо", отыграться сложно. Проигрывая, мы старались искать шанс в контратаках, но не смогли их довести до логического завершения.

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— Во время перерыва были внесены коррективы в вашу игру?

— Тренерский штаб кое-что хотел изменить тактически. Газон, на стадионе имени Валерия Лобановского – был идеальным, и на нем хотелось играть в футбол. Второй тайм мы также начали неплохо, агрессивно. Потом "Динамо" успокоилось, и было очень сложно вернуться в игру.

— С трибуны было видно, что ваши лидеры не смогли показать свой максимум. Вы согласны с этим?

— Мы, команда, в первую очередь. Лидер будет выделяться тогда, когда его партнер показывает свой лучший футбол. У нас не получилась командная игра.

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— Весной это была худшая игра вашей команды?

— Возможно, но я хотел бы отметить классную игру киевского "Динамо". Тут нужно сказать, что столичный клуб – самый сильный оппонент для нас этой весной.

— Почему те футболисты, кто ранее играл в "Заре" (Андриевский, Бражко и Кабаев), сегодня забивали голы в ворота луганской команды?

— Так часто бывает в футболе. Футболист выходит на поле против своей бывшей команды и хочет показать, чего он стоит. Да и Назарий Русин в прошлом забивал в ворота "Динамо". Не просто так, "Шахтер" и "Динамо" запрещают своим игрокам, которых отдают в аренду, играть против команд, с кем у них контракт. Хотя я против этого. Раз вы не рассчитываете на того или иного игрока и отдаете его в аренду, то давайте шанс футболисту проявить себя.

— Роман, впереди у вас выезд в Днепр?

— Да. Знаю, что там много тревог и матчи проходят по 5-7 часов. Мы будем играть, у нас хорошая команда. На "Днепр-Арене", думаю, отличный газон, что для нашей команды очень важно. Времени, чтобы восстановиться, у нас достаточно, - сказал Вантух.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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