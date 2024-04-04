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Шапаренко: Не думаю, что нам было легко в матче с Зарей, возможно, так казалось с трибуны

Премьер-лига

Динамо разгромило луганчан 3:0

Шапаренко: Не думаю, что нам было легко в матче с Зарей, возможно, так казалось с трибуны

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал победу (3:0) над "Зарей" в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.

- Показалось, что победа далась легко, так ли это?

– Не думаю, что нам было легко, возможно, так казалось с трибуны. "Заря" продемонстрировала достойный футбол, однако у нас была лучшая реализация моментов.

– Быстрый гол помог?

– Да, когда забиваешь быстрый гол, тебе легче играть, становишься увереннее. Это дает свои преимущества.

– То есть сразу было понятно, что победу вы не потеряете, несмотря на все атаки "Зари"?

– Это футбол, ты не можешь быть уверен до конца, что выиграешь поединок, если ты забил на 7-й минуте. Впереди еще очень много игрового времени, и может произойти все что угодно.

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- У команды сейчас достаточно плотный график матчей. Достаточно ли времени на восстановление?

– Да, все хорошо. У нас квалифицированный штат врачей, массажистов.

– Сейчас команда набрала хороший ход?

– Надеюсь, что и дальше так же продолжим так выступать и побеждать.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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