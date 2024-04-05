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Капитан Днепра-1: Трудно навязывать постоянную борьбу нашим грандам
Александр Сваток рассказал о предстоящей игре с "Зарей"
scdnipro1.com.ua
Центральный защитник, капитан "Днепра-1" Александр Сваток рассказал, чего ожидает от матча 23-го тура УПЛ с "Зарей".
- Год назад "Днепр-1" и "Заря" почти до последнего тура боролись за чемпионство. В этом чемпионате видим другую картину. С этим это связываете? Ушли лидеры, смена тренеров, конкуренты стали сильнее или что-то другое?
- Трудный вопрос. Когда футболист попадает на высокий уровень, самое трудное - не попасть туда, а удержаться как можно дольше. Тоже самое с командой, которая в прошлом году боролась за чемпионство. Очень трудно навязывать постоянную борьбу нашим грандам: "Динамо" и "Шахтеру".
- Матч с "Зарей" уже во вторник, есть ли чем их поразить и, началась ли подготовка?
- Начинаем готовиться завтра с тренировки, увидим что приготовил тренерский штаб. Соберемся и будем готовиться, надо играть в свою игру и улучшать ее качество - этого будет достаточно, - поделился Сваток.
Матч "Днепр-1" - "Заря" состоится во вторник, 9 апреля и начнется в 13:00.
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