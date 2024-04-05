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Динамо и ЛНЗ рассудит Иванов: назначены арбитры на матчи 23-го тура УПЛ
На поединке "Шахтер" - "Рух" будет работать Виталий Романов
Фото: ФК Львов
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 23-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
23-й тур
06.04.2024
"Верес" - "Оболонь". Ровно. Стадион "Авангард". 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр ВАА - Коваленко А.А. (Полтава),
07.04.2024
"Черноморец" - "Александрия". Одесса. Стадион "Черноморец". 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Соловьян А.М. (Киевская обл.),
"Колос" - "Металлист 1925". Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Дердь Н.В. (Ужгород), Арбитр ВАА - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Шахтер" - "Рух". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр ВАА - Козыряцкий М.С. (Запорожье),
08.04.2024
"Минай" - "Полесье". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр ВАА - Бондаренко Д.Е. (Одесса),
"Динамо" - "ЛНЗ". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр ВАА - Блавацкий Р.А. (Львов),
"Кривбасс" - "Ворскла". Кривой Рог. СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр ВАА - Балакин М.А. (Киевская обл.),
09.04.2024
"Днепр-1" - "Заря". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр ВАА - Кубряк Д.В. (Одесса).
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