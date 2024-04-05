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Динамо и ЛНЗ рассудит Иванов: назначены арбитры на матчи 23-го тура УПЛ

Премьер-лига

На поединке "Шахтер" - "Рух" будет работать Виталий Романов

Динамо и ЛНЗ рассудит Иванов: назначены арбитры на матчи 23-го тура УПЛ

Фото: ФК Львов

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 23-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

23-й тур

06.04.2024

"Верес" - "Оболонь". Ровно. Стадион "Авангард". 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр ВАА - Коваленко А.А. (Полтава),

07.04.2024

"Черноморец" - "Александрия". Одесса. Стадион "Черноморец". 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Соловьян А.М. (Киевская обл.),

"Колос" - "Металлист 1925". Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Дердь Н.В. (Ужгород), Арбитр ВАА - Новохатний В.В. (Черкассы),

"Шахтер" - "Рух". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр ВАА - Козыряцкий М.С. (Запорожье),

08.04.2024

"Минай" - "Полесье". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр ВАА - Бондаренко Д.Е. (Одесса),

"Динамо" - "ЛНЗ". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр ВАА - Блавацкий Р.А. (Львов),

"Кривбасс" - "Ворскла". Кривой Рог. СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр ВАА - Балакин М.А. (Киевская обл.),

09.04.2024

"Днепр-1" - "Заря". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр ВАА - Кубряк Д.В. (Одесса).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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