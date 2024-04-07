А пострадал – Скрипник. Бразилец, ранее игравший за Ворсклу, забил первый гол за Колос

В эти минуты продолжается матч 23-го тура УПЛ между "Колосом" и "Металлистом 1925". По состоянию на сороковую минуту игры – счет 1:0 в пользу ковалевцев.

Гол за "Колос" забил бразилец Лукас Рангел, который зимой присоединился к команде. Ранее он играл за "Ворсклу", отличившись в ее составе четырьмя голами.

Отметим, что "Металлист 1925" под руководством Виктора Скрипника еще не побеждал. Для дебютной виктории теперь нужно забивать минимум дважды.