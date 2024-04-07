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А пострадал – Скрипник. Бразилец, ранее игравший за Ворсклу, забил первый гол за Колос
Памятный момент для Лукаса Рангеля
Фото - ФК Колос / автор невдіомий
В эти минуты продолжается матч 23-го тура УПЛ между "Колосом" и "Металлистом 1925". По состоянию на сороковую минуту игры – счет 1:0 в пользу ковалевцев.
Гол за "Колос" забил бразилец Лукас Рангел, который зимой присоединился к команде. Ранее он играл за "Ворсклу", отличившись в ее составе четырьмя голами.
Отметим, что "Металлист 1925" под руководством Виктора Скрипника еще не побеждал. Для дебютной виктории теперь нужно забивать минимум дважды.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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