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Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
В 23 туре киевское "Динамо" на своем поле будет принимать черкасский клуб ЛНЗ. Киевляне поднялись на третье место и точно не собираются останавливаться на достигнутом.
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Отметим, что в двенадцати домашних матчах сезона "Динамо" набрало 30 очков. Это говорит о том, что сегодня подопечным Дулуба будет очень непросто. К тому же, из-за дисквалификации не сможет сыграть основной хавбек Бар, выходивший в старте во всех матчах весенней части сезона.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на 2+2.
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8 апреля 2024 года. Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
"Динамо" 15:30 "ЛНЗ"
Видеотрансляция - 2+2
Прямая трансляция будет также доступна на YouTube канале FootballHub.
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