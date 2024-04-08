Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В 23 туре киевское "Динамо" на своем поле будет принимать черкасский клуб ЛНЗ. Киевляне поднялись на третье место и точно не собираются останавливаться на достигнутом.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Отметим, что в двенадцати домашних матчах сезона "Динамо" набрало 30 очков. Это говорит о том, что сегодня подопечным Дулуба будет очень непросто. К тому же, из-за дисквалификации не сможет сыграть основной хавбек Бар, выходивший в старте во всех матчах весенней части сезона.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на 2+2.

Vbet лига, 23-й тур

8 апреля 2024 года. Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

"Динамо" 15:30 "ЛНЗ"

Видеотрансляция - 2+2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо - ЛНЗ Смотреть трансляцию

Прямая трансляция будет также доступна на YouTube канале FootballHub.