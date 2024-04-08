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Дидык: Поражение от Шахтера должно стать для нас уроком
Львовяне уступили со счетом 1:3
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык поделился мыслями после поражения от "Шахтера" (1:3) в 23-м туре УПЛ.
"Матч получился не таким, как мы хотели, ведь команда хотела получить лучший результат. Нам не удалось выполнить установку тренерского штаба и "Рух" не продемонстрировал свои лучшие качества. Это поражение должно стать для нас уроком. Это опыт и команда должна сделать правильные выводы и поработать над тем, чтобы исправить свои ошибки.
В следующем туре "Рух" сыграет с "Кривбассом". Это очень сильный соперник, который борется за еврокубки. Важно правильно подготовиться к этому поединку, учитывая то, как мы сыграли против "Шахтера", и внести правильные коррективы в свою игру", - сказал Дидык.
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