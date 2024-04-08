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Любенович: Не могу добиться от своих футболистов того, чтобы они начали верить в себя, что могут на равных играть с любым соперником
Минай старался отыграться в матче с Полесьем - но не смог
Фото - ФК Минай / автор - Євген Оборевич
Главный тренер "Миная" Желько Любенович подвел итог
- Поздравляю "Полесье" с победой, выиграли заслуженно, много наших ошибок привело к тому, что проиграли. Нельзя так играть дома перед своими болельщиками. Хочу извиниться за это поражение. Обещаю, что мы не будем сдаваться пока есть шансы остаться в Премьер-лиге.
- Что помешало повторить сценарий матча с "Александрией", когда отыгрались с 0:2?
- Не могу добиться от своих футболистов того, чтобы они начали верить в себя, в то, что могут на уровне играть с любым соперником. В конце матча мы играли в большинстве, могли сравнять, но все равно чувствовалось, что психологически ребята не могут преодолеть этот барьер.
- Шансов на спасение стало меньше, но они еще остаются... Что будет определяющим в следующих матчах?
- У нас был шанс сегодня догнать те команды, которые впереди. Я говорил об этом команде, но, к сожалению, мы этого не сделали. Поэтому у нас уже через пять дней будет еще один шанс - победить "Оболонь". Однако наша судьба теперь зависит не только от нас. Еще имеет значение то, как будут набирать очки кокуренты
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