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Рыбалка: В матче с Динамо пришлось много бегать, но мы выдержали
ЛНЗ отобрал очки у Динамо
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Капитан ЛНЗ Сергей Рыбалка поделился впечатлениями от
"Важный матч, "Динамо" сейчас в прекрасной форме. Они только побеждали в предыдущих турах, поэтому мы настраивались на тяжелую игру. Пришлось много бегать, но выдержали и есть положительный результат. Тем более, у нас были не очень удачные последние матчи. 1:1 — положительный для нас результат.
Мы понимали, что "Динамо" будет контролировать игру, будет владеть мячом. Мы выбрали такую тактику, чтобы играть компактнее. У киевлян очень быстрые футболисты. Конечно, у них были моменты, но мы выдержали, и удача где-то была на нашей стороне.
"Динамо" хочу пожелать успеха в следующих матчах, сейчас они в отличной форме. Надеюсь, будут побеждать и демонстрировать хорошую игру. У меня к киевскому клубу очень хорошее отношение, я много лет провел в этой команде, поэтому желаю им только удачи. Еще много матчей впереди, они могут набрать очки и стать чемпионами. Успеха им", - сказал Рыбалка.
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