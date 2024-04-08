Рыбалка: В матче с Динамо пришлось много бегать, но мы выдержали

Капитан ЛНЗ Сергей Рыбалка поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против "Динамо" (1:1) .

"Важный матч, "Динамо" сейчас в прекрасной форме. Они только побеждали в предыдущих турах, поэтому мы настраивались на тяжелую игру. Пришлось много бегать, но выдержали и есть положительный результат. Тем более, у нас были не очень удачные последние матчи. 1:1 — положительный для нас результат.

Мы понимали, что "Динамо" будет контролировать игру, будет владеть мячом. Мы выбрали такую тактику, чтобы играть компактнее. У киевлян очень быстрые футболисты. Конечно, у них были моменты, но мы выдержали, и удача где-то была на нашей стороне.

"Динамо" хочу пожелать успеха в следующих матчах, сейчас они в отличной форме. Надеюсь, будут побеждать и демонстрировать хорошую игру. У меня к киевскому клубу очень хорошее отношение, я много лет провел в этой команде, поэтому желаю им только удачи. Еще много матчей впереди, они могут набрать очки и стать чемпионами. Успеха им", - сказал Рыбалка.