  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Долганский: Пенальти я спокойно воспринимаю - если не можешь на это повлиять, то нет смысла реагировать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Долганский: Пенальти я спокойно воспринимаю - если не можешь на это повлиять, то нет смысла реагировать

Премьер-лига

Ворскла сыграла вничью с Кривбассом

Долганский: Пенальти я спокойно воспринимаю - если не можешь на это повлиять, то нет смысла реагировать

скриншот

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 23-го утра УПЛ с "Кривбассом" (1:1).

– Прокомментируйте момент с пенальти.

– Я не хочу эти вопросы обсуждать, потому что есть VAR, есть кому принимать решения. Если эти решения принимаются, то значит это кому-то нужно. Кому нужно? Я не знаю.

– Вы спокойно восприняли гол с пенальти?

– Я по жизни спокойно такое воспринимаю. Если ты не можешь на это повлиять, нет смысла на это реагировать.

– Ничья – положительный результат?

– Мы играли с командой, которая находится выше нас в турнирной таблице и борется за призовые места. Мы играли с фаворитом и добились ничейного результата. Это плюс. У меня были опасения по поводу физического и психологического состояния команды. Но они большие молодцы.

– У вас были замены в стартовом составе по сравнению с играми в Кубке и с "Динамо".

– Мы не можем одним составом сыграть две игры подряд, потому что у нас выпадают люди. Челядин не играл из-за перебора желтых карточек, а Бацула заболел. Играем теми, кто у нас есть.

– В середине второго тайма вы успокаивали команду, не гнали вперед. Хотели сохранить результат?

– У нас были проблемы в центральной зоне. Перестроились в 5 защитников. Мы ждали своего шанса. У нас были моменты во втором тайме. Могли как и выиграть, так и проиграть. Спасибо футболистам, что выдержали напряжение. "Кривбасс" играет агрессивно. Создает давление на протяжении всего матча. У них есть кем усилить темп игры. Поэтому эта игра нам только в плюс.

По теме
yellow-arrow
Буяльский: Самочувствие пока не очень - еще не готов играть полный матч
yellow-arrow
Волошин: Минус четыре от Шахтера? Ничего страшного - нужно побеждать в каждом матче
yellow-arrow
Цыганык: На решающих стадиях и УПЛ, и Первой Лиги, финансовая стимуляция присутствует всегда
Ворскла (Полтава) Сергей Долганский Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости