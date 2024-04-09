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Насонов: Премиальные от Шахтера за ничью с Динамо? Я об этом ничего не знаю
Защитник ЛНЗ - о ничьей с киевским клубом
Фото: ФК ЛНЗ
Защитник "ЛНЗ" Александр Насонов поделился своим мнением о ничейном результате в выездном поединке с "Динамо" (1:1) в 23-м туре УПЛ.
— Саша, о чем говорили тебе тренеры, выпуская на замену во втором тайме?
— Все традиционно, для защитника, нужно было надежно сыграть в обороне, желательно на ноль и подключаться в атаку.
— Первый тайм ты смотрел со скамейки запасных. Что происходило на футбольном поле?
— Хорошо, что в первые 10-15 минут игры, когда динамовцы владели преимуществом, они не реализовали свои голевые моменты. Здесь хочу похвалить нашего голкипера Евгения Кучеренко, который спас нас несколько раз. Под занавес первого тайма мы забили хозяевам. Гол в раздевалку помог нам. Уж психологически – точно.
— Опиши гол, который забил Салиху?
— Это подарок от вратаря соперника Нещерета. Ошибка в футболе, такое, бывает.
— Второй тайм начался с атак "Динамо", но было видно и желание "ЛНЗ" выиграть…
— Думаю, что во втором тайме нам было легче играть. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что хозяева во втором тайме не были так активны.
— Я видел, что на игре в Киеве были многие руководители "ЛНЗ"…
— Наверное. Знаю, что моя семья на матче точно была.
— Руководители клуба заходили в раздевалку после окончания встречи?
— Нет.
— Много говорят или намекают, что "Шахтер" возит премиальные всем соперникам "Динамо"…
— Все может быть, но я об этом ничего не знаю. А так, было бы хорошо.
— Александр, весной "ЛНЗ" выиграл всего один раз. Наверняка ваши болельщики хотели бы большего?
— Да. Одна победа и три ничьи. Всем нам хотелось бы большего. Будем больше работать и результат обязательно придет.
— Новички "ЛНЗ" помогут команде в ближайшем будущем?
— Ребята у нас всего второй месяц. Уже видно, что они действуют полезнее, чем в первые игры. У них идет притирка, им необходимо время. Наши новобранцы учат язык, стараются понять требования главного тренера, - сказал Насонов.
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