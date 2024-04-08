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Дулуб: О стимуляции от Шахтера за отобранные очки у Динамо я не слышал

Премьер-лига
Обновлено

Тренер ЛНЗ - о матче с Динамо

Дулуб: О стимуляции от Шахтера за отобранные очки у Динамо я не слышал

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Главный тренр ЛНЗ Олег Дулуб подвел итог матча 23-го утра УПЛ с "Динамо" (1:1).

— Очень тяжелая игра для обеих команд. На мой взгляд, после двух поражений сегодняшняя ничья — позитивный для нас результат.

— В прессе много слухов про финансовое стимулирование "Шахтера" соперников "Динамо". Вы про это что-то слышали?

— Не слышал.

— Какие турнирные задачи стоят перед ЛНЗ в текущем сезоне?

— У нас большая группа новых игроков, и нам надо адаптироваться к УПЛ. Многие и из них говорят, что у нас очень-очень сложный чемпионат по своей интенсивности. Так что сейчас главная наша задача — адаптация игроков к чемпионату Украины. И набор очков.

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Динамо (Киев) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
08.04.2024 в 21:02
— В прессе много слухов про финансовое стимулирование "Шахтера" соперников "Динамо". Вы про это что-то слышали?— Не слышал. И не сбивайте меня, когда я купюры перечитываю!
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
08.04.2024 в 21:02
— В прессе много слухов про финансовое стимулирование "Шахтера" соперников "Динамо". Вы про это что-то слышали?— Не слышал. И не сбивайте меня, когда я купюры перечитываю!
Ответить
0
0

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