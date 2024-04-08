Дулуб: О стимуляции от Шахтера за отобранные очки у Динамо я не слышал

Главный тренр ЛНЗ Олег Дулуб подвел итог матча 23-го утра УПЛ с "Динамо" (1:1).

— Очень тяжелая игра для обеих команд. На мой взгляд, после двух поражений сегодняшняя ничья — позитивный для нас результат.

— В прессе много слухов про финансовое стимулирование "Шахтера" соперников "Динамо". Вы про это что-то слышали?

— Не слышал.

— Какие турнирные задачи стоят перед ЛНЗ в текущем сезоне?

— У нас большая группа новых игроков, и нам надо адаптироваться к УПЛ. Многие и из них говорят, что у нас очень-очень сложный чемпионат по своей интенсивности. Так что сейчас главная наша задача — адаптация игроков к чемпионату Украины. И набор очков.