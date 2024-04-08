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Дулуб: О стимуляции от Шахтера за отобранные очки у Динамо я не слышал
Тренер ЛНЗ - о матче с Динамо
Фото: ЛНЗ
Главный тренр ЛНЗ Олег Дулуб подвел итог
— Очень тяжелая игра для обеих команд. На мой взгляд, после двух поражений сегодняшняя ничья — позитивный для нас результат.
— В прессе много слухов про финансовое стимулирование "Шахтера" соперников "Динамо". Вы про это что-то слышали?
— Не слышал.
— Какие турнирные задачи стоят перед ЛНЗ в текущем сезоне?
— У нас большая группа новых игроков, и нам надо адаптироваться к УПЛ. Многие и из них говорят, что у нас очень-очень сложный чемпионат по своей интенсивности. Так что сейчас главная наша задача — адаптация игроков к чемпионату Украины. И набор очков.
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