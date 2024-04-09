Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два игрока Колоса тренируются по индивидуальной программе
Тотовицкий и Диего продолжают восстанавливаться после травм
Фото: ФК Колос
Полузащитники "Колоса" Андрей Тотовицкий и Диего продолжают восстанавливаться после повреждений, сообщает Sport.ua.
По информации источника, они уже близки к возвращению в строй, пока что сосредоточившись на тренировках по индивидуальной программе.
Их появление в поединке 24-го тура чемпионата УПЛ с "Полесьем" маловероятно, а вот на матч 25-го тура с "Ворсклой", который состоится 20 апреля, уже могут попасть в заявку.
В текущем сезоне Диего провел за ковалевцев 7 поединков, а Андрей Тотовицкий – шесть.
Также добавим, что "Колос" занимает 10-е место в таблице УПЛ, набрав 25 очков.
Популярное сейчас
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
- Милевский - про пенальти паненкой на ЧМ-2006: Воронин сказал - ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы не забил
- Днепр-1 буксует, осечки Динамо и Кривбасса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского