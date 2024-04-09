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Два игрока Колоса тренируются по индивидуальной программе

Премьер-лига

Тотовицкий и Диего продолжают восстанавливаться после травм

Два игрока Колоса тренируются по индивидуальной программе

Фото: ФК Колос

Новина українською

Полузащитники "Колоса" Андрей Тотовицкий и Диего продолжают восстанавливаться после повреждений, сообщает Sport.ua.

По информации источника, они уже близки к возвращению в строй, пока что сосредоточившись на тренировках по индивидуальной программе.

Их появление в поединке 24-го тура чемпионата УПЛ с "Полесьем" маловероятно, а вот на матч 25-го тура с "Ворсклой", который состоится 20 апреля, уже могут попасть в заявку.

В текущем сезоне Диего провел за ковалевцев 7 поединков, а Андрей Тотовицкий – шесть.

Также добавим, что "Колос" занимает 10-е место в таблице УПЛ, набрав 25 очков.

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Андрей Тотовицкий Колос (Ковалевка) Диего Кариока
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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