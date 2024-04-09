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Даниэль Соса - о ничьей с Ворсклой: Кривбассу не хватило реализации и фарта
Команды сильнейшего не определили
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса прокомментировал домашнюю ничью в 23 туре УПЛ против "Ворсклы" (1:1).
- Только что завершилось противостояние "Кривбасс" - "Ворскла". Поделись своими мыслями об этом непростом матче.
- Это была хорошая игра. Конечно, мы создали много опасных моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать. Мы первыми забили, но обидно пропустили в ответ до перерыва. Что поделаешь, это футбол, мы двигаемся дальше, будем готовиться к следующей игре.
- Чего не хватило нашей команде, чтобы дожать соперника?
- Как я уже сказал, не хватило реализации и фарта. Такое бывает в футболе. Ты имеешь много возможностей, но не в состоянии забить такой нужный победный гол.
- Прокомментируй игру соперника. "Ворскла" чем-то удивила?
- Вообще ничем. Конечно, были определенные ошибки с нашей стороны, когда мы не могли закончить атаку голом. Но мы идем дальше. Этот матч сделает нас только сильнее.
- Что думаешь о поддержке болельщиков сегодня? Согласен, что она была невероятной?
- Да, конечно. Наши фаны невероятные, мы слышали, как безумно они поддерживали нас сегодня. Поэтому хочется взамен отдавать им эти эмоции именно через нашу игру, чтобы делать их счастливыми. На этот раз, к сожалению, "Кривбасс" не смог порадовать их победой. Однако, мы будем стараться делать все возможное, чтобы в следующий раз принести им положительные эмоции, - сказал Соса.
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