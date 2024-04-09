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Демченко: Расстроены результатом матча с Металлистом 1925

Премьер-лига

"Колос" не смог удержать победу над харьковчанами

Демченко: Расстроены результатом матча с Металлистом 1925

Скриншот: канал Колоса на YouTube

Новина українською

Атакующий полузащитник "Колоса" Александр Демченко рассказал о своих впечатлениях после матча 23-го тура УПЛ с "Металлистом 1925", который завершился вничью (1:1).

"Конечно, хотелось большего. Играли только на победу, потому что в нашем положении самое главное - это побеждать. Поэтому расстроены из-за того, что не удалось выиграть. Хотя, мы вели в счете, вроде бы и игра удавалась. Но пропустили гол и не смогли еще раз выйти вперед, поэтому и расстроены от такого результата.

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Главный тренер после игры сказал, что готовимся к следующему матчу против "Полесья". После этого матча что-то разбирать по горячим следам не будем. Сейчас будет недельный цикл подготовки, и уже будем разбирать нашу игру с "Металлистом 1925". А потом готовимся на "Полесье", - сказал Демченко.

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Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) Александр Демченко
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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